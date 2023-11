Fragen, die der Bundesfinanzminister nun beantworten muss.

"Was nun, Herr Lindner?" fragen am Mittwoch, 29. November 2023, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.



Mit einem Nachtragshaushalt will der Bundesfinanzminister den Haushalt des laufenden Jahres verfassungsrechtlich absichern. Dazu muss der Bundestag zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse aussetzen. Gleichzeitig bringt FDP-Chef Lindner jährliche Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich ins Gespräch. "Was nun, Herr Lindner?" ist am 29. November 2023, um 19.20 Uhr im ZDF und auf ZDFheute.de zu sehen.