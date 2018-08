SCHAU HIN! Was Deine Kinder machen

Schau Hin! ist die erste Anlaufstelle für Eltern und Erziehende. Die Initiative bietet ein breites Serviceangebot, das in Zusammenarbeit mit erfahrenden Medienpädagogen erarbeitet wurden. Dazu gehören, Ratgeber, Hotline, Servicebüro, Website mit Newsletter und einiges mehr. Mit dem Serviceangebot will die Initiative die Grundidee vermitteln und Anregungen geben, wie Eltern und Erziehende zusammen mit ihren Kinder die Welt der Medien entdecken und erleben können - eben hinschauen, was ihre Kinder machen.