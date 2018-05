Kinder- und Jugendmedienschutz im ZDF

„logo!“ ist die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Seit mehr als 25 Jahren gelingt es den Moderatoren und Reportern das komplexe Weltgeschehen für die Zielgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen aufzuarbeiten, ohne sie intellektuell und emotional zu überfordern. Als Marke hat sich „logo!“ fest in der deutschen Medienlandschaft etabliert. Eckpunkte des „logo!“-Konzepts: Informieren, Hintergründe erklären, Ereignisse einordnen, Hilfestellung geben.



Neben den aktuellen Ereignissen beschäftigte sich „logo!“ in den vergangenen Jahren immer wieder mit komplexen Themen wie Armut, Integration und den Problemen der Flüchtlingskrise. So verfolgte Reporter Tim Schreder in dem „logo! extra: Flucht nach Europa – Hoffnung auf ein besseres Leben“ die Frage, warum so viele Menschen auf der Flucht sind. In dem „logo! extra: Wenn das Geld nicht reicht – Kinderarmut in Deutschland“ begleitete Reporterin Linda Joe Fuhrich 24 Stunden lang ein Kind, dessen Familie von Armut betroffen ist und erlebte so hautnah den Alltag mit. Darüber hinaus stellte die Sendung engagierte Menschen vor, die versuchen, die Folgen von Armut zu lindern.



Seit 1998 erklärt „logo!“ auch online täglich die komplexe Nachrichtenwelt. Mit einem speziell auf die Ansprüche der Kinder zugeschnittenen Angebot erhalten sie ergänzende Inhalte zur täglichen TV-Sendung und weitere Informationen zur Orientierung.