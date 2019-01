Die neue ZDFtivi-App

Die meisten Sendungen sind in voller Länge abrufbar, darunter Magazinformate wie "PUR+" und "Löwenzahn", Show-Klassiker wie "1, 2 oder 3" und Serienhighlights wie "Mako - Einfach Meerjungfrau", "JoNaLu" und "Wickie und die starken Männer". Die Kindernachrichten "logo!" erhalten in der neuen ZDFtivi-App einen prominenten Platz. Von der Startseite mit einem Klick erreichbar, informiert das "logo!"-Online-Angebot aktuell über alle Themen, die Kinder bewegen. Über die Kommentarfunktion können die Kids untereinander und mit den Redaktionen in Austausch treten. Alle Beiträge werden redaktionell geprüft, bevor sie online gestellt werden. Durch Personalisierung haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Lieblingssendungen als Favoriten zu speichern und geräteübergreifend abzurufen. Viele Folgen werden zum Download angeboten und können in der ZDFtivi-App offline angeschaut werden.