Das veranschaulichen ZDF-Marken wie die Kindernachrichtensendung "logo!", die Wissensformate "pur+" und "Löwenzahn" oder "Löwenzähnchen", das Spinoff für die Jüngsten sowie die Dokumentationsreihe "stark!" in ihren TV- und Online-Auftritten.



In „stark!“ erzählen Kinder aus der ganzen Welt eindrucksvoll von ihrem Schicksal, ihren Träumen, Wünschen und wie sie persönliche Herausforderungen meistern. Authentisch und konsequent wird der Alltag der Zehn- bis 14-Jährigen aus der eigenen Perspektive portraitiert. Themen wie Armut, Flucht oder beispielsweise die Herausforderung in einer neuen Stadt Freunde zu finden, werden kindgerecht aufbereitet und es wird gezeigt, dass Kinder auf unterschiedlichste Weise stark sein können.