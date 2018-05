Wenn Sie über Ihre Spende hinaus Mitglied der KinderHilfe Philippinen e.V. werden möchten, so schreiben Sie uns gerne formlos an:

KinderHilfe Philippinen e.V.

55100 Mainz



oder per eMail: kinderhilfe@zdf.de



Oder downloaden Sie das Mitgliedformular hier. Bitte senden Sie es ausgefüllt an oben genannte Anschrift oder eMail-Adresse.