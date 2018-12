30 Jahre KinderHilfe Philippinen

Am 18. März 1986 konnten die ersten zwei Kinderhäuser sowie ein Verwaltungstrakt gebaut werden.Die beiden Kinderhäuser waren in Kürze belegt mit jeweils zehn bis zwölf Kindern, die von einer Hausmutter betreut wurden. Schnell lernte ich, dass die verhältnismäßig große Zahl von Kindern, die eine Betreuerin zu versorgen hatte, nur möglich war, weil die größeren Kinder auf die kleineren aufpassten und überall mithalfen. In den nächsten Jahren wurde das Childrensvillage auf neun Kinderhäuser erweitert. Ein Basketball- sowie ein Kinderspielplatz mit Rutschen und Schaukeln bieten heute den Kindern Gelegenheit in der Freizeit zu spielen.