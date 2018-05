ZDF, ARD und Deutschlandradio haben am Freitag, 29. September 2017, ihre Konzepte für Strukturreformen an die Bundesländer übergeben. In seinem Bericht beschreibt das ZDF die vorgeschlagenen Maßnahmen in den Bereichen Verwaltung, Technik, IT und Produktion. Die Ansätze für künftige Einsparungen liegen sowohl bei ZDF-internen Maßnahmen als auch bei gemeinsamen Projekten mit dem ARD-Verbund und dem Deutschlandradio. Das errechnete Einsparpotential beläuft sich beim ZDF auf rund 270 Milllion Euro im Zeitraum von 2021 bis 2028.

Bericht des ZDF für die Rundfunkkommission der Länder (PDF)