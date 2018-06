Dazu kommen unter dem Label Kino-Magie einzelne herausgehobene Spielfilme an anderen Plätzen in der Hauptsendezeit und an Feiertagen. Abgerundet wird das Spielfilmangebot mit Sendeplätzen am späten Samstag (Krimis und Thriller) und am Sonntagnachmittag (Familienfilme und Komödien). Darüber hinaus bietet ZDFneo Spielfilme für ein junges Publikum am Samstagabend (Komödien, Thrillern und Actionfilmen) und am Dienstag (europäische Thriller).