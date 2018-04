Show, Musik, Comedy

Vor allem im Nachmittagsprogramm werden unterhaltsame Factual-Entertainment-Formate ausgestrahlt. Sie bieten alltagsnahe Themen wie Lifestyle, Kochen oder Wohnen. Auf den wöchentlichen Sendeplätzen am Sonntag um 14.00 Uhr werden sechs- bis zwölfteilige Staffeln von 45-Minuten-Formaten ausgestrahlt, die zumeist an unterschiedlichen Orten realisiert werden. Blockweise Studioproduktionen von Kochsendungen erfolgen für die werktäglichen Formate Die Küchenschlacht und Bares für Rares sowie für den Sendeplatz am Samstag um 15.20 Uhr. Je nach produzierter Stückzahl, Sujet und Sendungslänge kosten Factual-Entertainment-Formate im ZDF zwischen 40.000 und 80.000 Euro pro Folge.

