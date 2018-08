aspekte ist das wöchentliche Kulturmagazin des ZDF und präsentiert freitags um 23.00 Uhr 45 Minuten unterhaltsam-moderne Kulturberichterstattung - vielfältig in den Inhalten und in der Form. aspekte kostet pro Ausgabe zirka 95.000 Euro. Das ebenfalls auf diesem Sendeplatz verortete Literarische Quartett widmet sich sechsmal im Jahr meinungsstark in Buchbesprechungen der Literatur und kostet als halbstündige Produktion zirka 80.000 Euro.

