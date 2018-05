Welche Programme gestaltet das ZDF?

„Guck nicht irgendwas. Sieh’s mal neo“



Innerhalb der ZDF-Familie bietet ZDFneo seit 1. November 2009 ein junges und modernes Unterhaltungsprogramm, das sich im Kern an Zuschauer und User zwischen 25 und 49 Jahren richtet. Der Sender fokussiert sich dabei auf die Bereiche Fiction, Show und Social Factual – im TV, in der ZDFmediathek und auf seinen Social Media-Kanälen.



In ZDFneo treffen die Zuschauer auf Unterhaltung in Serie: unkonventionelle selbstbewusste Produktionen, neugierige und vielschichtig Charaktere auf Augenhöhe sowie innovative und anspruchsvolle Geschichten aus einer neuen Perspektive. ZDFneo bietet Serienkompetenz und Unterhaltung mit Anspruch.