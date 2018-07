Ist das ZDF "Staatsfernsehen"?

Bereits in der Planungsphase wird innerhalb der Redaktionen darüber diskutiert, welche Themen und Beiträge in die Sendung genommen werden sollen. Am aktuellen Tag sind Inhalt, Art und Umfang der Berichterstattung Gegenstand intensiver und offener interner Debatten, um eine möglichst vielschichtige Abwägung einzelner Positionen und Perspektiven zu gewährleisten. Nach jeder ZDF-Sendung setzen sich die Redaktionsmitglieder der Sendung zusammen und besprechen diese. Welche Beiträge waren gelungen? Welche möglicherweise unverständlich? Wie haben die anderen Sender über das Thema berichtet? Außerdem findet im ZDF jeden Tag um 12 Uhr die sogenannte Schaltkonferenz statt. Dort treffen sich unter der Leitung des Chefredakteurs Redaktionsleiter und andere Führungskräfte aus dem ZDF; Studios und Redaktionen werden per Telefon- oder Videokonferenz dazu geschaltet. Neben einem Austausch über die Themen des Tages und etwaige Sondersendungen werden in jeder dieser Sitzungen ZDF-Sendungen von Kritikern aus jeweils anderen Redaktionen bewertet. Auch wird in der Schalte auf Kritik aus dem Fernsehrat, von Zuschauern oder anderen Medien eingegangen und offen über die Stichhaltigkeit dieser Kritik diskutiert.