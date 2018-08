Wer kontrolliert das ZDF?

Die Fernsehratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich in dem Gremium. Sie erhalten gemäß § 24 ZDF-Satzung Reisekosten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung erstattet. Dabei beläuft sich die Aufwandsentschädigung auf 520 Euro monatlich. Die Vorsitzende erhält das Doppelte, die Stellvertreter der Vorsitzenden und die Vorsitzenden der Ausschüsse jeweils das Eineinhalbfache des Betrages. Das Sitzungsgeld liegt bei 150 Euro je Sitzungstag. Alle Zahlungen sind individuell steuerpflichtig.



Im Jahr 2016 wurden für den Fernsehrat insgesamt Aufwandsentschädigungen in Höhe von 472.632,55 Euro und Sitzungsgeld in Höhe von 54.352,28 Euro gezahlt.