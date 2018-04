Was dürfen Moderatoren und Reporter?

Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern es kommt dabei maßgeblich auf das Sendeformat bzw. die Beitragsart an. In den „heute“-Nachrichten ist es grundsätzlich nicht Aufgabe der Moderatoren, Vorgänge zu bewerten oder ihre persönliche Meinung mitzuteilen. Im Vordergrund stehen sachliche Informationen und ausgewogene Darstellungen. Anders sieht es zum Beispiel bei Magazin-Sendungen aus, wie etwa dem „heute-journal“ oder in besonderer Weise bei dem kritischen Investigativmagazin „Frontal 21“. Am Abend haben viele Zuschauer das Bedürfnis nach Einordnung, Gewichtung und Bewertung der Ereignisse des Tages, zeigen Studien. Dieser Erwartungshaltung tragen die Moderatoren des „heute-journal“ Rechnung. Es gehört auch zur Aufgabe von Korrespondenten und Reportern auf Grundlage ihrer Recherchen und - häufig jahrelangen - Erfahrungen vor Ort Einordnungen vorzunehmen. Sowohl bei den Moderatoren als auch bei den Reportern geht es dabei weniger um individuelle Meinungen, sondern vielmehr um – sachlich begründbare - Haltungen und Blickwinkel unter denen die Bedeutung der Ereignisse des Tages ausgelotet werden.