Was sind die Quellen der Berichterstattung?

In vielen Beiträgen finden sich Aufnahmen, in denen etwa ein Interviewpartner zu sehen ist, wie er einen Gang entlang geht oder an seinem Schreibtisch sitzt. Diese werden angefertigt, damit in einem Beitrag Filmmaterial zur Verfügung steht, um einen Interviewpartner vorzustellen und nicht gleich mit den Interviewaussagen einsteigen zu müssen. Hierzu wird der Interviewpartner gebeten, sich in der entsprechenden Umgebung (z.B. in seinem Büro) so zu verhalten, als wenn das Kamerateam nicht da wäre (z.B. Arbeiten am Schreibtisch). Manchmal werden Interviewpartner auch gebeten, ihre Aussage nochmals in anderen Worten zu wiederholen, damit diese kürzer oder verständlicher ist und damit für den Beitrag besser Verwendung finden kann. Teilweise werden zur besseren Darstellung bestimmter Vorgänge in der Vergangenheit auch Szenen nachgestellt. In diesem Fall erfolgt während der Ausstrahlung grundsätzlich die Einblendung: „Szene nachgestellt“.