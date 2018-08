Gleichstellung im ZDF

Zur Wissenschafts-, Frauen- und Karriereförderung verleiht die ARD.ZDF Medienakademie seit 2009 jährlich den ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie". Mit Preisgeldern von zusammen 10.000 Euro werden die besten Abschlussarbeiten von Absolventinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz prämiert, die sich mit technischen Fragen der audiovisuellen Medienproduktion und -distribution sowie angrenzenden Themenfeldern befassen.



Das Thema Frauen, Technik und Karriere und dabei ganz besonders eine stärkere Präsenz von Frauen in MINT-Studiengängen ist dem ZDF ein besonderes Anliegen. In den IT- und produktionstechnischen Bereichen gibt es in den Bereichen Fernsehen und Online nach wie vor zu wenig Frauen. Der gemeinsam mit der ARD vergebene jährliche Förderpreis „Frauen und Medientechnologie“ unterstützt dieses Anliegen und zeichnet Frauen mit besonders innovativen Ideen aus, macht sie sichtbar und bietet die Möglichkeit der Vernetzung.



Ausgerichtet wird der Förderpreis von der ARD/ZDF Medienakademie, der zentralen Fort- und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.



Ausschreibung des ARD/ZDF-Förderpreises 2018

Meine Idee schreibt Zukunft.



Näheres zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter:



www.ard-zdf-foerderpreis.de/ihre-teilnahme/



Die aktuelle Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2018.



2017 wurden ausgezeichnet:



1. Platz

Carolin Schramm

Carolin Schramm erhielt den Förderpreis für ihre Bachelorarbeit „Untersuchung von 360°-Multikamerasystemen hinsichtlich ihrer Live-Streamingfähigkeit mit unterschiedlicher Kameraanzahl“ im Studienfach Medientechnik an der HTWK Leipzig. In dieser Arbeit geht es um die technischen Aspekte, die auf VR- (Virtual Reality) Produktionen entscheidenden Einfluss haben. Carolin Schramm ist aktuell bei Arnold & Richter Cine Technik in Berlin als Projektingenieurin für die Planung und den Bau für Lichtsysteme in Film- und Fernsehstudios tätig.



2. Platz

Kristina Mohr

Kristina Mohr gewann mit ihrer Masterarbeit „Mediatheken als App: Usability der Smartphone-Mediatheken von Fernsehsendern“ im Studienfach Medienmanagement an der HTWK Leipzig den Förderpreis. Sie analysierte die Benutzerfreundlichkeit verschiedener Apps von Mediatheken öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Kristina Mohr arbeitet inzwischen als Assistant-Producerin in der Redaktion Programmablauf beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Leipzig.



3. Platz

Anna-Maria Daschner

Anna-Maria Daschner wurde mit dem Förderpreis für ihre Masterarbeit „Hochbandbreitige IP-Signale in virtualisierten Umgebungen“ im Studienfach Medientechnologie an der TU Ilmenau ausgezeichnet. Sie untersuchte, wie im Fernsehstudiobereich die Umstellung auf IT-Technik mit speziellen Standards einhergehen muss. Anna-Maria Daschner absolviert an der TU Ilmenau momentan ihr Promotionsstudium mit dem Schwerpunkt „Digitalisierte Mobilität.“