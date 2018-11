Butsche ist ein vielschichtiger Charakter. Die Gründe für seine Brutalität, seine Unfähigkeit, einen gesunden sozialen Umgang zu pflegen, und seine Angst vor Nähe, sind in seiner Kindheit zu suchen. Ein missbrauchter Mensch wird oft selbst zum Täter. In Butsches Fall schützt er ein Kind, schützt er das Unschuldige und vernichtet das, in seinen Augen, Schuldige.