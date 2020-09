Arnd Peiffer (r.) übergibt an Schlussläufer Benedikt Doll, der einen schwarzen Tag erwischte.

Quelle: dpa

In der Formation Erik Lesser (kein Nachlader), Philipp Horn (1), Arnd Peiffer (1) und Benedikt Doll (eine Strafrunde) lag das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach 4x7,5 km 36,2 Sekunden hinter Frankreich, Silber ging an Norwegen (+21,5).



Lange Zeit lagen die deutschen Herren überraschend sogar auf Goldkurs. Erik Lesser legte als Startläufer gut vor und auch Horn und Peiffer blieben dran an Frankreich. Peiffer übergab als Führender an Schlussläufer Doll. Dieser konnte zunächst mit Quentin Fillon Maillet mithalten, im Stehendanschlag aber wackelte Doll und musste in die Strafrunde - die dann nicht nur Gold sondern auch Silber kostete.