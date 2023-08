Eiskalte Unioner gewinnen in Walldorf

Union ließ den Regionalligisten Halbzeit zwei spielen, wirklich gefährlich wurde es kaum - der berühmte Verwaltungsmodus seitens der Eisernen beim Stand von 3:0. Astoria mühte sich, noch Unterhaltung zu bieten. Eine der besseren Szenen lieferten Maximilian Waack und Theodoros Politakis in der 70. Minute, kreierten am Ende allerdings keine ernsthafte Herausforderung für Rönnow. Der eingewechselte Janik Haberer erhöhte in der Schlussphase noch auf 4:0, ein schöner Volley-Treffer (80.). Union zog in Walldorf souverän mit 4:0 in die zweite Runde ein.