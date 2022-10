Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit wäre beinahe das zweite Eigentor gefallen, als Emre Can die Hereingabe von Hendrik Weydandt in den Dortmunder Fünfmeterraum nur minimal am rechten Pfosten vorbeilenkte (46.). Hannover war trotz des eigenverschuldeten Rückstands die deutlich bemühtere Mannschaft, ließ die notwendige Konsequenz im Abschluss aber vermissen. So auch 96-Stürmer Weydandt, der nach Zuspiel von Jannik Dehm in den Fünfmeterraum hinein den Ball trotz viel Platz nicht richtig traf und ihn ins Aus rollen sah (53.).