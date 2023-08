Maciejeweski war auch an zwei weiteren Großchancen beteiligt: In Minute 106 schoss er am Tor vorbei, in Minute 109 scheiterte er an Weinkauf. Alexander Mühling köpfte in der nachfolgenden Szene an das Knie des 96-Schlussmanns. Für die Entscheidung sorgte somit erst das Elfmeterschießen. Dort vergaben Max Besuschkow und Sebastian Ernst ihre Schüsse, sodass Abu-Bekir El-Zein mit dem finalen Schuss ins linke Eck den Schlusspunkt des Spiels setzte und den Sieg des SVS besiegelte.