Bayern München - FC Barcelona 3:0

Kurz darauf musste der Barcelona-Keeper jedoch hinter sich greifen. Lewandowski wurde im Sechzehner freigespielt, vernaschte Barca-Verteidiger Gerard Pique und bediente dann den einlaufenden Müller per Flanke, der die Kugel per Kopfball-Bogenlampe über die Linie drückte (34.). Im Anschluss gaben die Münchener in der Partie den Ton an, Barcelona kam nicht mehr gefährlich vor das Tor von Manuel Neuer. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Leroy Sane sehenswert auf 2:0 (43.). Ter Stegen war an dem Flatterball aus 25 Metern noch dran, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren.