Besiktas - Borussia Dortmund 1:2

Nach dem Seitenwechsel spielte der BVB zunächst abwartend. Trotzdem fand Besiktas immer wieder den Weg in den Strafraum, weil die Dortmunder nicht konzentriert genug spielten. Im Angriff fehlte es beiden Mannschaften an Präzision. Haaland und der eingewechselte Ansgar Knauff hatten die Chance zum 3:0. Stattdessen kamen die Gastgeber durch einen Freistoß in der Nachspielzeit zurück ins Spiel. Miralem Pjanic fand im Strafraum Francisco Montero, der den Anschlusstreffer per Kopf vollendete (90. +4). Letztendlich brachten die Dortmunder die Führung über die Zeit.