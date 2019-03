Insektenfreundliche Pflanzen für Balkon und Garten

Glockenblumen

Quelle: imago/blickwinkel

Wer jetzt Hecken, Bäume oder andere Gehölze pflanzen möchte, der hat bis April die Möglichkeit, sie wurzelnackt, also ohne Erde an den Wurzeln, zu pflanzen. Das spart Arbeit und ist deutlich preiswerter als Topf- oder Ballenware. Denn Pflanzen ohne Wurzeln lassen sich deutlich leichter transportieren und auch einfacher pflanzen, da das Pflanzloch nicht so groß sein muss. Vor allem bei Hecken-Neuanlagen ist das extrem hilfreich. Wer einen Garten neu anlegt oder umgestaltet, kann von den Wildpflanzen, die zu den sogenannten Pionierpflanzen zählen, profitieren. Pionierpflanzen produzieren massenhaft Samen und haben daher eine sehr zügige Entwicklung, was zu schnellen optischen Effekten führt. Am besten weist man ihnen bestimmte Stellen im Garten zu und jätet sie an den Orten, wo sie unerwünscht sind.



Insekten lieben auch einheimische Stauden. Wer sie im Garten hat, gärtnert zudem richtig clever, denn sie sind robust und am richtigen Standort extrem pflegeleicht. Auch die klassischen Bauerngartenstauden kommen meist aus Europa und haben viel für die Tierwelt zu bieten. Die Tierwelt freut sich am meisten darüber, wenn man es richtig bunt treibt: Je mehr verschiedene Pflanzen bei einem wachsen, umso attraktiver wird die Insektenoase. Viele weitere einheimische Pflanzen wie zum Beispiel das einjährige Silberblatt als auch das zweijährige Vergissmeinnicht machen sowohl uns Menschen als auch unserer Tierwelt große Freude.