Damit es Oma wieder schmeckt!

Dazu Brigitte Bäuerlein, Ökotrophologin und Ernährungsberaterin: „Anzeichen einer Mangelernährung könnten wiederkehrende Infekte, trockene Haut, entzündete Mundschleimhaut oder starker Gewichtsverlust sein.“ Auch müde, antriebslose, geschwächt wirkende, alte Menschen könnten unterernährt sein, so Bäuerlein weiter.



Die Gründe sind vielfältig. Der Hunger ist bei vielen Menschen im Alter nicht mehr so deutlich spürbar. Zu wenig Bewegung und frische Luft tragen zusätzlich dazu bei, dass Appetit und Hungergefühl schwinden. Außerdem können akute Erkrankungen, Schmerzen, eine Schwächung der Kaumuskeln, ein Nachlassen des Schluckreflexes, Folgeerscheinungen eines Schlaganfalls oder der Parkinsonerkrankung, ein Mangel an Speichel, aber auch soziale Faktoren wie Trauer und Einsamkeit zumindest vorübergehend für einen Appetitverlust verantwortlich sein.