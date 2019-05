Schluss mit Steinwüsten

„Steine lassen sich keinesfalls generell verteufeln, allerdings sind sie so, wie sie in Kiesvorgärten eingesetzt werden, ökologisch und städtebaulich völlig sinnlos,“ sagt Elmar Mai. Er zieht Rasenflächen und Vorgärten mit üppigem Grün vor, allein schon wegen der vielen positiven Effekte: Wird eine Kiesfläche „nur“ durch Rasen ersetzt, liefert das bei einer Fläche von 100 Quadratmeter bereits den Sauerstoffbedarf einer vierköpfigen Familie, entsprechend viel CO2 wird der Luft entnommen. Die Klimabilanz wird also zugunsten der Hausbewohner positiv verändert. Der positive Klimaeffekt wird bei einer voluminöseren Bepflanzung mit einigen Bäumen und Sträuchern noch deutlich verstärkt. Alleine aus Klimaschutzgründen ist ein Begrünungsgebot von Freiflächen in Siedlungsgebieten sinnvoll. Das zeigen auch Bebauungspläne, in denen Kiesgärten illegal sind.