WISO-Tipp: Zimmer untervermieten

Wer beruflich kurzfristig im Ausland ist, ein Praktikum in einer anderen Stadt absolviert oder eine zusätzliche Einnahmequelle braucht, kommt schnell auf dieselbe Idee: ein Zimmer untervermieten, zum Beispiel an Touristen, Messebesucher oder Studierende. Interessenten gibt es in Großstädten und Ballungszentren genügend. Und die suchen vor allem online auf den unterschiedlichsten Plattformen.