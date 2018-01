Ausgeliefert: Die Macht der Töne

Viele moderne Gebäude sind zwar optisch eindrucksvoll, aber akustisch problematisch: Denn glatte Glas- oder Wandflächen reflektieren Töne wie akustische Spiegel. Der Ton dehnt sich in alle Richtungen aus und wird zurückgeworfen. Auf Grund des starken Halls auf modernen Bahnhöfen oder Flughäfen können Reisende die für sie wichtigen Durchsagen oft kaum verstehen. Doch neue Anlagen mit separat ansteuerbaren Lautsprechern lösen das Problem. Sie bündeln den Schall. Der unerwünschte Hall kann so deutlich reduziert werden.

Die punktgenaue Steuerung des Schalls mithilfe vieler kleiner Lautsprecher eröffnet neue Möglichkeiten für unsere moderne Welt. So könnten beispielsweise in Zukunft an internationalen Flughäfen akustische Korridore geschaffen werden. Durchsagen erfolgen auf verschiedenen Sprachen gleichzeitig – je nach dem Bereich, in dem man steht, wird man in einer anderen Sprache beschallt.