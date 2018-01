Durchgefallen? Schule auf dem Prüfstand

Ein Ergebnis der PISA Studien ist besonders bedenklich: Nirgendwo hängt der Bildungserfolg so stark vom sozialen Status und Bildungshintergrund der Eltern ab wie in Deutschland. Fast drei Viertel der Akademikerkinder beginnen später ein Studium – aber nicht einmal ein Viertel der Kinder aus einem Nicht-Akademiker Haushalt. Auch in den USA ist es um die Chancengerechtigkeit schlecht bestellt – dort geben Forscher den langen Sommerferien eine Mitschuld. Sind auch in Deutschland die Ferien schuld? Der Bildungsforscher Jörg Siewert will genau das prüfen – und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.