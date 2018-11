Dieselfahrzeuge stehen wegen des Ausstoßes an Stickstoffdioxid am Pranger. Aber was ist mit Feinstaub – spielt er keine Rolle? Ab September 2018 gelten für alle Neuwagen geänderte Abgasmessverfahren mit neuen Grenzwerten – auch für Benzinmotoren. Gemessen wird nun im Labor und auf der Straße – praktisch unter Realbedingungen.

Lange haben Dieselmotoren viel mehr Feinstaub erzeugt als Benziner. Mit Partikelfiltern wurde dieser Nachteil aber weitgehend ausgeglichen. Bis viele Benziner in den letzten Jahren eine Dieseltechnik übernommen haben: die Direkteinspritzung. Sehr effektiv, um den Kraftstoffbedarf zu senken. Doch damit entsteht bei den Benzinern viel mehr Feinstaub als bei einem modernen Dieselfahrzeug. Nach Messungen zeigen sich viele der vermeintlich so sauberen Benziner ohne Partikelfilter als wahre Feinstaub-Dreckschleudern. Doch was heißt das für die aktuellen Feinstaubbelastungen?

Auf den ersten Blick kommt es bei Feinstaub nur bei wenigen Messstationen übers Jahr zu Grenzwertüberschreitungen. Im Vergleich wirkt Stickstoffdioxid mit wesentlich mehr Überschreitungen weitaus bedrohlicher. Bei Stickstoffdioxid setzt die EU den gleichen Grenzwert wie die Weltgesundheitsorganisation WHO an. Bei Feinstaub dagegen erlaubt die EU einen doppelt so hohen Wert. Nach WHO-Maßstäben käme es zu ähnlich vielen Grenzwertüberschreitungen wie bei Stickstoffdioxid. Die WHO richtet sich streng nach den Ergebnissen von internationalen Gesundheitsstudien. In der EU spielen auch wirtschaftspolitische Interessen eine bedeutende Rolle. Bei Feinstaub hat man sich deswegen auf einen weniger strengen Grenzwert geeinigt – zum Vorteil der Industrie.

Noch kreist die aktuelle Diskussion hauptsächlich um Dieselfahrzeuge und ihren Stickstoffdioxidausstoß. Doch Feinstaub könnte schon bald verstärkt in den Fokus rücken.