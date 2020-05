Kuhstallpille & Co - Der Allergiecode geknackt?

Wissenschaftler sind sich einig, die Umwelt spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Allergien. Und genau hier gehen Forscher auch auf Spurensuche nach Wirkstoffen, die uns davor schützen sollen. Es ist bekannt, dass Kinder, die auf einem Bauernhof leben, sehr viel seltener Allergien bekommen als Stadtkinder. Doch wie bringt man einen Kuhstall in die Stadt? Am Messerli Forschungsinstitut in Wien erproben Forscher jetzt, wie sich der Schutz des Kuhstalls in eine Pille pressen lässt.