Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond

Harald Lesch verlässt das „Leschs-Kosmos-Studio“ und reist an Orte, an denen er Antworten auf die wichtigsten Fragen erwartet. So erfährt er, wie sein Haus auf dem Mond irgendwann tatsächlich entstehen könnte. Zumindest über ein Problem, das viele Hausbesitzer auf der Erde haben, muss man sich auf dem Mond (in den nächsten Jahrzehnten) nicht den Kopf zerbrechen - Streit mit den Nachbarn.