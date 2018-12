Zurück zum Mond - aber warum?

Observatorien auf der Erde werden oft von menschgemachter Strahlung gestört. Auf der erdabgewandten Seite des Mondes gibt es dieses Problem nicht. Dort können Teleskopen tiefer in den Weltraum blicken - Voraussetzung für eine effektive Asteroiden-Früherkennung.

Vor allem ein Ziel treibt nicht nur Forscher um: Die "dark side of the moon". Da diese Seite des Mondes immer von der Erde abgewandt ist, ist sie gegen die menschgemachte Radio- und Mobilfunkstrahlung abgeschirmt. Von dort aus könnte man mit Radioteleskopen tief in den Weltraum hineinhorchen und zum Beispiel nach Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde Ausschau halten.