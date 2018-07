Transoceánica – Die längste Busreise der Welt

Dokumentationsreihe, 5 Sendungen

Die Jungfernfahrt: Von der Copacabana zu den Cowboys

9.1.2017

Die Barrikade im Regenwald

10.1.2017

Die Goldstraße

11.1.2017

Von Göttern und Bergen

12.1.2017

Durch die Wüste nach Lima

13.1.2017



Kinabatangan – Der Amazonas des Ostens

Dokumentationsreihe, 3 Sendungen

Quelle des Lebens

23.1.2017

Sabahs Geschenk an die Erde

24.1.2017

Mensch vs. Natur

25.1.2017



Berlin Live

Konzertreihe, 17 Sendungen

Danko Jones

3.2.2017

Editors / Moderat

10.2.2017

Crystal Fighters / You Me at Six

17.2.2017

Katie Melua / Albert Hammond

24.2.2017

Peter Björn and John / LP

21.4.2017

Anthrax

28.4.2017

Dinosaur. Jr.

28.4.2017

Mando Diao

19.5.2017

Maximo Park

2.6.2017

Blondie / Kaiser Chiefs

7.7.2017

Naturally

13.10.2017

Erasure

20.10.2017



Zu Tisch …

(Dokumentationsreihe, 18 Sendungen)

Cuisine Royale: Auf Chillingham Castle

3.1.2017

Cuisine Royale: Auf Schloss El Rincón

14.1.2017

Zu Tisch im… Alentejo

4.2.2017

Zu Tisch im… Salzburger Land

4.3.2017

Zu Tisch in… Mazedonien

1.4.2017

Zu Tisch in… Sachsen Anhalt

6.5.2017

Garten Eden: Vom König geadelt: Die Ardèche-Marone

3.6.2017

Garten Eden: Zartes Herz Venetiens: Die violette Artischocke

10.6.2017

Garten Eden: Blaue Königin aus Baden: Die Bühler Zwetschge

17.6.2017

Garten Eden: Liebesfrucht der Götter: Der Granatapfel

24.6.2017

Zu Tisch… in Friaul

1.7.2017

Zu Tisch in… der Provence

26.8.2017

Zu Tisch in… Slawonien

2.9.2017

Zu Tisch in… Kampanien

7.10.2017

Zu Tisch in … Nordschweden

4.11.2017

Zu Tisch am… Mont Blanc

2.12.2017

Cuisine Royale: Jaipur

23.12.2017

Cuisine Royale: Am rumänischen Königshof

30.12.2017



Durch die Nacht mit…

(Dokumentationsreihe, 4 Sendungen)

… Liam Cunningham und Jim Sheridan in Dublin

12.3.2017

… Navid Kermani und Martina Gedeck in Neapel

2.7.2017

… Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo

12.8.2017

… Leila Slimani und Kamel Daoud

15.10.2017



Barbershop

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Beim Frisör in Brasilien

13.2.2017

Beim Frisör in den USA

14.2.2017

Beim Frisör in Algerien

15.2.2017

Beim Frisör in Indien

16.2.2017

Beim Frisör in England

17.2.2017



Europas schönste Parks

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Paris – Jardin du Luxembourg und Tuillerien

20.2.2017

Rom – Villa Borghese

21.2.2017

München – Der Englische Garten

22.2.2017

Stockholm – Königlicher Nationalpark

23.2.2017

London – Hyde Park und Kensington Gardens

24.2.2017



An den Ufern des Nil

(Dokumentationsreihe, 3-teilig)

Zwischen Assuan und Luxor

1.3.2017

Zwischen Luxor und Wüste

2.3.2017

Zwischen Wüste und Mittelmeer

3.3.2017



Ach Europa

(Dokumentationsreihe, 10-teilig)

Europa entsteht im Orient

Von Göttern und Kaisern

Das islamische Abendland

Es werde Licht

Auf der Suche nach dem Paradies

11.3.2017

Europas Sonnenstich

Volkes Wille und Kaisers Befehl

Mit Volldampf in die Katastrophe

Traumtänzer und Totengräber

Von Mauern und Menschenrechten

14.3.2017



Grenzflüsse

(Dokumentationsreihe, 3-teilig)

Die Oder – Von der Quelle bis zur Mündung

29.3.2017

Der Pruth – Von den Karpaten bis zur Donau

30.3.2017

Der Tana – Naturparadies am Polarkreis

31.3.2017



Ku’damm 56

(Fernsehserie, 6-teilig)

Folgen 1 – 3

6.4.2017

Folgen 4 – 6

13.4.2017



1000 Inseln im St.-Lorenz-Strom

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Von Schlössern und Türmen

8.5.2017

Von Millionären und Saucen

9.5.2017

Von Cowboys und Soldaten

10.5.2017

Von Liebe und Leidenschaft

11.5.2017

Von Fischern und Indianern

12.5.2017



Seven Songs

(Dokumentationsreihe, Musik, 4-teilig)

Lars Eidinger

Sharleen Spiteri

Sarah Wagenknecht

Steve Blame

2.6.2017



Die Inseln der Queen

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Die Shetlandinseln

12.6.2017

Isle of Man

13.6.2017

Die Äußeren Hebriden

14.6.2017

Die Scilly-Inseln

15.6.2017

Jersey

16.6.2017



Insekten à la carte

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Madenmenü in Australien

7.8.2017

Ameiseneier in Mexiko

8.8.2017

Grillen – Barbeque am Viktoriasee

9.8.2017

Hornissen-Sushi in Japan

10.8.2017

Fliegenkäse auf Sardinien

11.8.2017



Russlands Pferde

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Steppenreiter und Ackergäule

14.8.2017

Streuner und Spielgefährten

15.8.2017

Kämpfer und Könner

16.8.2017

Traber und Traditionen

17.8.2017

Eisfohlen und Berghütten

18.8.2017



Expedition Sternenhimmel

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Unterwegs zur Milchstraße – Australien

28.8.2017

Zur dunkelsten Nacht Skandinaviens

29.8.2017

Dem Universum ganz nah – Chile

30.8.2017

Zur Sonnenfinsternis nach Indonesien

31.8.2017

Zu den Polarlichtern Kanadas

1.9.2017



Mordsidyll

(Dokumentationsreihe, 5-teilig; Schwerpunkt Frankreich auf der Frankfurter Buchmesse))

Im Périgord mit Martin Walker

9.10.2017

In der Bretagne mit Jean-Luc Bannalec

10.10.2017

In Marseille mit Dominique Manotti

11.10.20017

In den Cevennen mit Anne Chaple

12.10.2017

In Banyuls sur mer mit Yann Sola

13.10.2017



6000 Kilometer westwärts – Auf dem Rad quer durch Amerika

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Von New York in die Appalachen

16.10.2017

Durch Tennessee über den Migthy Mississipi

17.10.2017

Vom Mississippi in die Rocky Mountains

18.10.2017

Durch die Prärie zum Roten Planeten

19.10.2017

Aus der Wüste zum Pazifik

20.10.2017



Die Enden der Welt

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

… in Frankreich

23.10.2017

… in Sri Lanka

24.10.2017

… in Norwegen

25.10.2017

… in Pennsylvania, USA

26.10.2017

… in Spanien

27.10.2017



Wilde Schlösser

(Dokumentationsreihe, 5-teilig)

Schloss Heidelberg

30.10.2017

Carcassonne

31.10.2017

Alhambra

1.11.2017

Predjama

2.11.2017

Neuschwanstein

3.11.2017



Die großen Künstlerduelle

(Dokumentationsreihe, 2-teilig)

Caravaggio vs. Baglione

19.11.2017

Turner vs. Constable

3.12.2017



Der vierte Mann

Fernsehserie, 3-teilig

Folgen 1 - 3

30.11.2017