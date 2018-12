Unter den Linden, Unter den Linden vor Ort und Unter den Linden spezial

Ein Moderator, zwei Gäste (Unter den Linden / Unter den Linden vor Ort)

Zwei Moderatoren, ein Gast (Unter den Linden spezial“)

Immer montags diskutieren zwei prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Polit-Talk ein aktuelles Thema.

ZDF-Moderatorin: Michaela Kolster

34 Sendungen Unter den Linden

5 Sendungen Unter den Linden spezial

1 Sendung Unter den Linden vor Ort

Gäste unter anderem:

Alice Weidel (spezial)

Dietmar Bartsch (spezial)

Joachim Herrmann (spezial)

Katrin Göring-Eckardt (spezial)

Christian Lindner (spezial)

Konstantin Kuhle vs. Günter Verheugen

Hans-Peter Friedrich vs. Dietmar Bartsch

Nicola Beer vs Konstantin von Notz

Michael Theurer vs. Prof. Karl Lauterbach

Ralf Stegner vs Carsten Linnemann

Julia Verlinden vs Otto Fricke

Alexander Graf Lambsdorff vs Petra Pau

Stephan Mayer vs Michael Leutert

Julia Klöckner vs Thorsten Schäfer-Gümbel

Mike Mohring vs. Prof. Karl Lauterbach

Wolfgang Bosbach vs Dietmar Bartsch

Prof. Gesine Schwan vs. Jürgen Rüttgers

Prof. Michael Wolffsohn vs. Guido Steinberg

Gerd Müller vs. Simone Peter

Gregor Gysi vs. Carsten Linnemann

Wolfgang Gehrke vs. Prof. Wolfgang Ischinger

Wolfgang Bosbach vs. Volker Beck

Prof. Hans-Werner Sinn vs. Dietmar Bartsch

Prof. Jürgen Rüttgers vs. Klaus von Dohnanyi

Prof. Ulrike Guérot vs. Prof. Henri Ménudier

Prof. Clemens Fuest vs. Ulrich Schneider

Katarina Barley vs. Jens Spahn

Ansgar Heveling vs. Konstantin von Notz

Alexander Graf Lambsdorff vs. Harald Vilimsky

Prof. Armin Nassehi vs. Prof. Carlo Strenger

Prof. Julius H. Schoeps vs. Prof. Peter Longerich, Historiker

Carsten Linnemann vs. Bernd Riexinger

Markus Ferber vs. Prof. Günter Verheugen

Niels Annen vs. Harald Kujat



PHOENIX-Runde

Vier Gäste werden zum 45-minütigen Meinungsaustausch jeweils zum Thema des Tages eingeladen. Die Gesprächssendungen werden im wöchentlichen Wechsel von ARD- und ZDF-Moderatoren geleitet.

ZDF-Moderator: Alexander Kähler

98 Sendungen

Themen unter anderen:

Nacht der Entscheidung – Kommt Jamaika?

Konflikt um Katalonien - Wer gewinnt den Machtkampf?

Kurz gegen Macron – Gratwanderung für Merkel

Rekordverluste - Was machen Union und SPD falsch?

Das Wahlbeben - Zäsur für Deutschland?

Fakten und Vorurteile – Flüchtlingspolitik auf dem Prüfstand

Nordkoreakrise - Wer kann Kim Jong Un stoppen?

Programmcheck Außenpolitik - Wer steht für was?

Parteiencheck Innenpolitik - Wer steht für was?

Erst Hype, dann Flaute – Hat Martin Schulz noch Chancen?

Freiheit vs. Sicherheit - Was ist Ihnen wichtiger?

…und Tschüss – Abschied aus dem Bundestag (phoenix Runde spezial)

Ja, wer sind wir denn? - Debatte um Leitkultur

Von der Leyen in Erklärungsnot - Was läuft falsch in der Truppe? (#phoenixrunde extra)

Brexit-Gipfel - Brüssel stellt die Rechnung

Wahlkampfthema Integration – Zwischen Islam– und Einwanderungsgesetz

Nach uns die Sintflut - Scheitert der Klimaschutz?

Goodbye EU - Großbritannien reicht die Scheidung ein

Entscheidung in den Niederlanden - Signal für Europa?

Streit mit Erdogan, Ärger mit Orban - EU unter Druck

Erdogans Türkei - Auf dem Weg zur Diktatur?

Trumps Zickzackkurs - Europa wird nervös

Machtkampf Rechtsaußen – Zerlegt die AfD sich selbst?



IM DIALOG

Ein prominenter Gast aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft steht 30 Minuten Rede und Antwort.

ZDF-Moderator: Michael Krons

33 Sendungen

Gäste unter anderen:

Oliver Welke, Christian Lindner, Wolf Biermann, Ranga Yogeshwar, Peter Gauweiler, Souad Mekhennet, Prof. Heinrich August Winkler, Claudia Roth, Michael Wolffsohn, Richard David Precht, Heinrich Bedford-Strohm, Klaus Töpfer, John Kornblum, Jens Spahn



FORUM POLITIK

Einstündiges Gespräch mit Spitzenpolitikern

ZDF-Moderatorin: Michaela Kolster

2 Sendungen

Gäste:

Angela Merkel

Martin Schulz



FORUM WIRTSCHAFT und FORUM WIRTSCHAFT Spezial

Einstündiges Gespräch mit Wirtschafts- und Verbandsvertretern, Wirtschaftswissenschaftlern und Spitzenpolitikern

ZDF-Moderator: Volker Angres

3 Sendungen

Gäste:

1. Marlis Tepe, Prof. Markus Rudolf, Wolfgang Grupp, Andreas Ehlert, Julie Göths

2. Prof. Hubert Weiger, Stefan Kapferer, Prof. Nicole Glanemann, Simone Ruiz-Vergote

3. Winfried Hermann, Jörg Howe, Jürgen Pieper, Marion Jungbluth, Prof. Hans-Christian Reuss



FORUM DEMOKRATIE

Einstündiges Gespräch mit vier Persönlichkeiten

ZDF-Moderatorin: Michaela Kolster

4 Sendungen

Gäste:

1. Prof. Manfred Görtemaker, Prof. Henri Ménudier, Gabriele D'Ottavio

2. Prof. Manfred Görtemaker, Prof. Günter Verheugen, Prof. Brendan Peter Simms, Prof. Katarzyna Stoklosa

3. Prof. Manfred Görtemaker, Volker Rühe, Ivars Ijabs, Andrei Zagorski

4. Prof. Manfred Görtemaker, Prof. Ulrike Guérot, Prof. Pedro Barceló, Viviane Reding



HISTORY LIVE

Drei Historiker, Zeitzeugen oder Personen der Zeitgeschichte diskutieren in einem einstündigen Gespräch Themen der jüngeren Geschichte

ZDF-Moderator: Guido Knopp

6 Sendungen

Gäste:

1. Prof. Walter Homolka , Kathrin Klausing, Prof. Paul-Gerhard Klumbies

2. Prof. Martin Aust, Prof. Anke Hilbrenner, Prof. Jan Kusber

3. Prof. Bernd Greiner, John Kornblum, Gabriele Krone-Schmalz

4. Prof. Götz Aly, Wolfgang Kraushaar, Prof. Ingrid Gilcher-Holte

5. Prof. David Engels, Prof. Gabriele Clemens, Prof. Michael Wolffsohn

6. Prof. Gesine Schwan, Gundula Bavendamm, Prof. Horst Möller



KAMINGESPRÄCH

Ein Spitzenpolitiker, Zeitzeuge oder eine Personen der Zeitgeschichte diskutieren in einem einstündigen Gespräch Themen der jüngeren Geschichte

ZDF-Moderator: Elmar Theveßen

3 Sendungen

Gäste:

Hans-Georg Maaßen

Joschka Fischer

Josef Schuster



AUGSTEIN UND BLOME

Nikolaus Blome und Jakob Augstein liefern sich immer freitags zwölf Minuten lang einen Schlagabtausch über das Thema der Woche.

36 Sendungen

Themen unter anderen:

Und noch ein Gesetz: Was der Terror aus uns macht

Alles über Schulz: Martin-Mania oder Soufflé der SPD?

Die Türkei in der Krüse: Was nün?

Rechtsaußen hat fertig? Es geht ein Rutt(e) durch Europa

Der Informationskrieg und seine Opfer - Mitleid mit Donald Trump?

Brexit läuft: Make Britain small again!

Rettet Macron! Müssen wir Schutzgeld zahlen?

Groß, Größer, G20: Was kostet die Welt?

Flüchtlinge im Wahlkampf: Tabu oder Hilfe für die AfD?

Comeback der FDP - Wer will Lindner?

West gegen Ost: spaltet Jamaica das Land?

Kriminelle Asylsuchende - Wer muss raus aus Deutschland?

Skandal im Paradies - Moral nach Kassenlage?

KOKO ODER GAGA - Deutschland sucht eine Regierung

Der Jahresrückblick 2017