4 ½ Freunde

94 Folgen (Wh.)



Belle und Sebastian

189 Folgen (Wh.)



Benedikt, der Teddybär

24 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

300 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg

Redaktion: Carmen Daut

Buch: Vincent Andreas, Doris Riedl, Claudia Kock, Klaus P. Weigand

Regie: Aina Järvine, Karsten Kiilerich, Ulrike Klein

4 Folgen

Das Diamantendiadem

26.10.2019 *

Der neue Nachbar

26.10.2019 *

Überraschung für Mania

26.10.2019 *

Weihnachten bei Familie Blocksberg

26.10.2019 *

4 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina

4 Folgen (Wh.)



Bing

48 Folgen (Wh.)



Briefe von Felix

50 Folgen (Wh.)



Charley

123 Folgen (Wh.)



Club der magischen Dinge

20 Folgen (Wh.)



Coco, der neugierige Affe

128 Folgen (Wh.)



Dance Academy

65 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Dominique Debar, Catherine Diran, Stéphane Allégret, Frédéric Valion, Johanna Krawszyk, Florence Nizan, Bénédicte Galup, Dominique Latil, Ludovic Lefebvre

Regie: Tapaas Chakravarti, Siddharth Vasudeva, Christian Choquet

52 Folgen

Gefährlicher Honig

Der giftige Dorn

5.7.2019 *

Eine Lehre fürs Leben

Papa Shir Khan

6.7.2019 *

Das Gerücht

Hita will fliegen

7.7.2019 *

Unfair

Süße Versuchung

8.7.2019 *

Mogli, der Wahrsager

Der Dschungel stinkt

9.7.2019 *

König für einen Tag

Der Freundschaftstag

10.7.2019 *

Ein wahrer Held

Ich bin ein Wolf

11.7.2019 *

Aufgepasst Kinder!

Das Regenbogen-Krokodil

12.7.2019 *

Hathis Verwirrung

Auf Schlafplatz-Suche

13.7.2019 *

Verbotene Freundschaft

Turbulente Kinderbetreuung

14.7.2019 *

Mogli auf Spurensuche

Weiße Flocken

15.7.2019 *

Meister Kaa

Honigdiebstahl mit Folgen

16.7.2019 *

Reingelegt!

Doppeltes Spiel

17.7.2019 *

Die Glückspflanze

Der falsche Kranke

18.7.2019 *

Plötzlich blind

Geheimnisvoller Rauch

19.7.2019 *

Tigermedizin

Ausreißer im Sturm

20.7.2019 *

Tot oder lebendig?

Die sechsbeinige Spinne

21.7.2019 *

Kleine Plagegeister

Affentheater

22.7.2019 *

Die Kraft des Liedes

Pavo, der Mutige

23.7.2019 *

Ein neuer Meister

Wo ist der Teamgeist?

24.7.2019 *

Sternenbilder-Lektion

Der magische Stock

25.7.2019 *

Pfau im Höhenflug

Der Liebesrausch

26.7.2019 *

Dschungelparty

Das große Saubermachen

27.7.2019 *

Falsche Freunde

Ein echter kleiner Mogli

28.7.2019 *

Der singende Stock

Fortsetzung folgt

29.7.2019 *

Der Knochenkamm

Der Pfauenschrei

30.7.2019 *

106 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … Asien!

Redaktion: Gordian Baur

Buch: Bettina Herzer, Hilke Bakker, Swantje Cichowlas, Georg Bussek

Regie: Bettina Herzer, Hilke Bakker, Swantje Cichowlas, Georg Bussek

8 Folgen

Louisa und Philipp in Japan

6.5.2019 *

Louisa und Philipp in Korea

7.5.2019 *

Louisa und Philipp in Vietnam

8.5.2019 *

Louisa und Philipp in Indonesien

9.5.2019 *

Louisa und Philipp in China

13.5.2019 *

Louisa und Philipp in Thailand

14.5.2019 *

Louisa und Philipp in Indien (1)

15.5.2019 *

Louisa und Philipp in Indien (2)

16.5.2019 *



Das erste Mal … Europa!

12 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … USA!

10 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Richard Brookes, Tony Power, Jimmy Hibbert, Jonathan Evans, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Dörte Cochelin

Regie: Hubert Weiland

26 Folgen

Gewusst wie!

Die Zauberbeere

27.10.2019 *

Das Lied der Drachen

Das Geschenk

28.10.2019 *

Drachenhunger

Das große Rennen

29.10.2019 *

Monsteralarm!

Big Bo macht Ärger

30.10.2019 *

Drachenschluckauf

Ein Traum wird wahr

31.10.2019 *

Amadeus in Gefahr

Der Meisterkuchenbäcker

1.11.2019 *

Die Riesenschweinerei

Party in den Wolken

2.11.2019 *

Der Zaubertrank

Big Bo wird’s zu bunt

3.11.2019 *

Freundschaft wider Willen

Die Spaßbohne

4.11.2019 *

Der Bruchpilot

Der Meisterdetektiv

5.11.2019 *

Job gesucht!

Vorsicht Eltern!

6.11.2019 *

Der Rockstar

Das Buch der Weisheit

7.11.2019 *

Wettstreit der Kuscheltiere

Flaschenpost macht Freunde

8.11.2019 *

186 Folgen (Wh.)



Der kleine Nick

204 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk

46 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja (3D)

187 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle

26 Folgen (Wh.)



Drache Digby

65 Folgen (Wh.)



Dschermeni

6 Folgen (Wh.)



Dschungelbuch-Safari

13 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Neil Jones, Claire Miller, Sarah Courtauld, Scott Payne, Paul Gerstenberger, Bronagh Taggart

Regie: Dirk Campbell, Reza Moradi, Dermot Boyd

13 Folgen

Der Wunschstern

14.8.2019 *

Die neue Kunstlehrerin

15.8.2019 *

Magische Mutter

16.8.2019 *

Der Sumpf-Troll

19.8.2019 *

Tränen einer Eule

20.8.2019 *

Gefährliches Spiel

21.8.2019 *

Magische Bosheiten

22.8.2019 *

Das Graustein-Rennen

23.8.2019 *

Star-Rummel

26.8.2019 *

Die andere Joy

27.8.2019 *

Besen mit Wesen

28.8.2019 *

Hochzeit mit Folgen

29.8.2019 *

Ruhm und Rache

30.8.2019 *

48 Folgen (Wh.)



Ein Fall für TKKG

134 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Jean Regnaud, Christophe Poujol, Béatrice Marthouret, Tomoko Hayashi, Jean-Christophe Roger, Marine Lachenaud, Suaëna Airault, Valérie Magis, Agnès Bidaud, Moïra Bérard, Nils Mathieu, Hervé Nadler

Regie: Jean-Christophe Roger, Julien Chheng

26 Folgen

Die kleinen Gespenster

17.10.2019 *

Die grüne Maus

18.10.2019 *

Der Außerirdische

19.10.2019 *

Die Honigkekse

20.10.2019 *

Der Ball der Mäuse

21.10.2019 *

Das Seeungeheuer

22.10.2019 *

Bibi, die Wildgans

23.10.2019 *

Winterschlaf

24.10.2019 *

Das verschwundene Bild

25.10.2019 *

Alte Freunde

26.10.2019 *

Ein Stern für Celestine

27.10.2019 *

Der große böse Bär

28.10.2019 *

Die Großmutter aus Scharabska

29.10.2019 *

Der Süd-Express

30.10.2019 *

Das mechanische Klavier

31.10.2019 *

Die Schlafwandlerin

1.11.2019 *

Singen wie ein Bär

2.11.2019 *

Krankenschwester Celestine

3.11.2019 *

Das Einweihungsfest

4.11.2019 *

Die Schneemaus

5.11.2019 *

Was ist los, Bolero?

6.11.2019 *

Celestines Geburtstag

7.11.2019 *

Madame Tulipe und die grüne Ratte

8.11.2019 *

Das Mäuseferienlager

9.11.2019 *

Zusammen wird’s ein Fest

10.11.2019 *

Simon ist verschwunden

11.11.2019 *



Ernest & Rebecca

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Anne Ricaud, Cyril Tysz, Fiona Leibgorin, Guillaume Enard, Marie Eynard, Jean Christophe Derrien, Valérie Chappellet, Caroline Oustland, Catherine Guillot-Bonte, Pascal Stervinou, Cédric Bacconnier, Philippe Clerc, Olivier Serrano, Laure-Elisbeth Bourdaud, Johanna Goldschmidt, Gregory Baranes, Marie Manand, Armand Robin, Isabelle Destrez, Xavier Vairé, Pierre-Gilles Stehr, Jean-Christophe-Hervé, Cedric Perrin, Francois Déon, Gregory Baranès, Shawn Mahoney, Hervé Nadler, Alice Diener, Pierre Doublier, Matthieu Choquet

Regie: Emmanuel Klotz

37 Folgen

Knabberzahn

Liebeskrank

11.11.2019 *

Babyalarm

Das Geburtstagsgeschenk

12.11.2019 *

Ein höllisches Rennen

Paintball

13.11.2019 *

Ein Jo-Jo zu viel

Der Allessauger

14.11.2019 *

Papas Schatz

Der Mutanten-Frosch

15.11.2019 *

Knuddel-Zombies

Zahntausch

18.11.2019 *

Der Fälscher

Opas Briefmarke

19.11.2019 *

Die Gartenzwerg-Entführung

Der duftende Troll

20.11.2019 *

Superstark

Extrem-Zelten

21.11.2019 *

Papas Autoschlüssel

Das Dino-Ei

22.11.2019 *

Die Tschis (1)

Die Tschis (2)

25.11.2019 *

Der Super-Roboter

Ein anderes Ich

26.11.2019 *

Der olle Teddybär

Der Comic-Star

27.11.2019 *

Taube im Haus

Zwei Superhelden

28.11.2019 *

Die Glücksbank

Aufräumen im Wald

29.11.2019 *

Neandertalitis

Die Sammelkarte

2.12.2019 *

Ein genialer Hund

Der Kompostierer

3.12.2019 *

Der Dreck muss weg

Partykrach

4.12.2019 *

Gedächtnisverlust

5.12.2019 *

23 Folgen (Wh.)



Find me in Paris

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Jill Girling, Lori Mather, Amy Benham, Pavan Moondi, Spencer Levine

Regie: Robert Burke, Ronan Burke, Matt Bloom

26 Folgen

Ein großes Durcheinander

Neues Jahr, neue Regeln

11.11.2019

Fehl am Platz

Alles für den Erfolg

12.11.2019

Gewagtes Spiel

Falsche Freunde

13.11.2019 *

Eine knappe Sache

Übertriebener Ehrgeiz

14.11.2019 *

Unfreiwillige Rückkehr

Rivalinnen für immer

18.11.2019 *

Die Übernahme

Riskanter Ausweg

19.11.2019 *

Großer Auftritt in Brüssel

Flucht aus dem Zeitgefängnis

20.11.2019 *

Wie der Vater, so der Sohn

Valentinstag

21.11.2019 *

Großes Drama

Das Wissenschafts-Projekt

25.11.2019

Sabotage

Nichts als Probleme

26.11.2019 *

Eine Rückkehr in die Zukunft

Der Aufstand

27.11.2019 *

Ein Hin und Her

Ein großes Wagnis

28.11.2019 *

Ein folgenschwerer Plan

Der Abschied

2.12.2019 *

26 Folgen (Wh.)



Gut gebrüllt, liebe Monster!

Redaktion: Nicolette Vormbruck

Buch: Kai Medinger, Uta Kienemann

Regie: Uta Kienemann

7 Folgen

Feueralarm

Fundsachen

Der Drachen des Schreckens

7.1.2019 *

Die Marschkapelle

Das Schlürfsuppenfest

Spielzeug

8.1.2019 *

Eingeschneit

9.1.2019 *

8 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau

125 Folgen (Wh.)



H2O – Plötzlich Meerjungfrau

113 Folgen (Wh.)



Heidi (3D)

110 Folgen (Wh.)



Horseland, die Pferderanch

172 Folgen (Wh.)



ICH bin ICH

Redaktion: Susanne Kaupp

Regie: Arianne Hinz, Markus F. Adrian, Benjamin Wolff, Kenny Mac Giolla Phádraig, Sara Lužovec, Peter Klevva, Hilt Lochten

15 Folgen

Sjors und der Flickflack

29.10.2019 *

Senri baut ein Boot

30.10.2019 *

Freya und ihre Mama

31.10.2019 *

Ian und der Flieger

1.11.2019 *

Evren und ihre große Schwester

4.11.2019 *

Noor und der Ollie

5.11.2019 *

Finn und die Zahnfee

6.11.2019 *

Madji muss die Welt retten

7.11.2019 *

Franz und die Eselwanderung

15.11.2019 *

Mila rettet Eichhörnchen

18.11.2019 *

Amata in der Kirche

19.11.2019 *

Max macht Breakdance

20.11.2019 *

Myrna die Hundesitterin

21.11.2019 *

Linus und der Einbaum

22.11.2019 *

Malou versorgt die Tiere

25.11.2019 *

11 Folgen (Wh.)



INUI

24 Folgen (Wh.)



JoNaLu

36 Folgen (Wh.)



Käpt’n Flinn und die Dino-Piraten

50 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

89 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Agnès Aziza, Antoon Krings, Olivier Croset, Sasha Reims, Frédéric Sabrou, Valérie Chappellet, Sérine Barbin, Jean-Christophe Hervé, Cédric Perrin, Hervé Benedetti, Nicolas Robin, Grégory Baranes, Caroline Oustland, Samir Oubechou, Chérif Sais, Mathilde Maraninchi, Antonin Poirée, Françoise Boublil, Diane Morel, Myles McLeod, Evgenia Golubeva, Cécile Polard, Hervé Pérouze, Olivier Pérouze, Monica Rattazzi

Regie: Augusto Zanovello

52 Folgen

Die Heimkehr (1)

Die Heimkehr (2)

18.9.2019 *

Fledermaus-Alarm

Übung macht den Meister

19.9.2019 *

Das königliche Geschenk

Wendys Rettung

20.9.2019 *

Hoher Besuch

Heldengeschichten

21.9.2019 *

Ein königliches Spiel

Geisterjagd im Bienenstock

22.9.2019 *

Heinis Talisman

Kindermädchen Wendy

23.9.2019 *

Frühjahrsputz

Die Malblockade

24.9.2019 *

Horatios Tanz

Doppeltes Spiel

25.9.2019 *

Das Geheimnis der Marmelade

Der Gartenelf

26.9.2019 *

Urlaub für Anna

Incognito, der Abenteurer

27.9.2019 *

Heinis Traum

Wie du mir, so ich dir

28.9.2019 *

Heinis Lieblingsspiel

Gefeuert!

29.9.2019 *

Ameise auf Abwegen

Die perfekte Tarnung

30.9.2019 *

Unter Sternen

Wendys Verwandlung

1.10.2019 *

Höhenangst

Der Golf-Wettbewerb

2.10.2019 *

Ernte mit Hindernissen

Professor Micki

3.10.2019 *

Horatio kann nicht schlafen

Die Vorhersage

4.10.2019 *

Das richtige Benehmen

Der neue Kammerdiener

5.10.2019 *

Beste Feinde

An die Arbeit, Wendy!

6.10.2019 *

Das Hütchenspiel

Die Hornissen-Garde

7.10.2019 *

Der geheimnisvolle Sänger

Die Mutprobe

8.10.2019 *

Waschtag für Frieda Fliege

Mickis Party

9.10.2019 *

Mistel auf Abwegen

Perückenstress

10.10.2019 *

Die fehlende Zutat

Der zauberhafte Dirigent

11.10.2019 *

Königliches Diebesgut

Gedächtnisverlust

12.10.2019 *

Heini macht Diät

Glorias großer Tag

13.10.2019 *



Kleine Prinzessin

Redaktion: Tatjana Röber

Buch: Moya O’Shea, Sue Ton, Alison Gentleman, Rebecca Stevens, Laura Summers, Dave Ingham

Regie: Sue Tong

35 Folgen

Gisbot

27.11.2019 *

Überraschung

Regenbogen

28.11.2019 *

Bildschön

Eine gute Lehrerin

29.11.2019 *

Schwestern

Die Prinzessin sagt

2.12.2019 *

Eine hilfreiche Hand

Vogelwache

3.12.2019 *

Auf Safari

Wir bauen eine Wippe

4.12.2019 *

Australien

Tapfer sein

5.12.2019 *

Das Puppenhaus

Cowgirl und Cowboy

6.12.2019 *

Fritz, der Fisch

Ganz leise

9.12.2019 *

Übung macht die Meisterin

Mein Lieblingsbaum

10.12.2019 *

Riesengroß

Für immer

11.12.2019 *

Geparden und Faultiere

Die neue Toilette

12.12.2019 *

Eine Erfindung für alle

Das Zeitdings

13.12.2019 *

Mehr Apfelsaft

Zweimal Tanztee für zwei

16.12.2019 *

Wolken fangen

Wo ist Murr?

17.12.2019 *

Ei-Alarm

Mach’s wie ich

18.12.2019 *

Reingefallen

Was ich kann und mag

20.12.2019 *

Lieber später

Ich muss alt sein

23.12.2019 *

172 Folgen (Wh.)



Lassie

Redaktion: Tatjana Röber

Buch: Edward Guzelian, Mark Palmer, Jean-Christophe Roger, Fred Louf, Dominique Monféry, Ghislaine Pujol, Madellaine Paxson, Raphael Guiard, Olivier Vannelle, Peter Saisselin, Emma David, Claire Espagno, Renaud Philipps, Stéphane Melchior, Fréderique Monfort, Hervé Nadler, Jeffrey Paul Kearney

Regie: Dominique Monféry

26 Folgen

Freunde fürs Leben (1)

9.6.2019 *

Freunde fürs Leben (2)

10.6.2019 *

Die große Schnitzeljagd

11.6.2019 *

Das Geburtstagsgeschenk

12.6.2019 *

Das Wildpferd

13.6.2019 *

Süßes oder Saures

14.6.2019 *

Auf eigene Faust

15.6.2019 *

Zutritt verboten

16.6.2019 *

Der Blaubeerkuchen-Wettbewerb

17.6.2019 *

Doc Dudley

18.6.2019 *

Im Inneren des Staudamms

19.6.2019 *

Ein kostbares Geschenk

20.6.2019 *

Das beste Foto

21.6.2019 *

Die Hauptattraktionen

22.6.2019 *

Das Geheimnis der verlassenen Mine

23.6.2019 *

Wiedersehen mit der Freundin

24.6.2019 *

Die Umweltdetektive

25.6.2019 *

Kleiner Büffel – großes Wunder

26.6.2019 *

Vater-Tochter-Tag

27.6.2019 *

Besuch aus der Wildnis

28.6.2019 *

Der Angst ins Auge sehen

29.6.2019 *

Die Nacht im Freien

30.6.2019 *

Ungewollter Abschied

1.7.2019 *

Das Versprechen

2.7.2019 *

Unter Verdacht

3.7.2019 *

Das Seifenkistenrennen

4.7.2019 *

96 Folgen (Wh.)



Livespiel

12 Folgen (Wh.)



Löwenzahn

Redaktion: Margrit Lenssen

Buch: Marc Meyer, Eckehard Weis, Michael Demuth, Jürgen Michel, Christian Eisert, Sandra Weller

Regie: Hanna Doose, Florian Schnell, Wolfgang Eißler, Patrick Schlosser, Hannes Spring

8 Folgen

Mäuse – Heimlicher Besuch

20.1.2019

Figurenspiel – Die verwunschene Puppe

27.1.2018

Optik – Vernebelte Sicht

10.3.2019

Weltall – Besuch aus dem Kosmos

14.7.2019

Architektur – Die neue Schule

22.9.2019

Meerschweinchen – Das neue Zuhause

13.10.2019 *

E-Sport – Das knallharte Trainingscamp

14.11.2019 *

Hirsche – Magische Spurensuche

8.12.2019 *

65 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen

92 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau

68 Folgen (Wh.)



Marcus Level

107 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

197 Folgen (Wh.)



Mia and me

78 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer

137 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus

26 Folgen (Wh.)



PETZI

117 Folgen (Wh.)



Piets irre Pleiten

26 Folgen (Wh.)



Pippi Langstrumpf

73 Folgen (Wh.)



Ritter Rost

57 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood

Redaktion:Jutta Trauer

Buch: Olivier Pérouze, Hervé Pérouze, Camille Couasse, Claire Kanny, Marine Lachenaud, Cédric Lachenaud, Natalie Reznikoff, Séverine Vuillaume, Vincent Capra, Dominique Amouyal, Franck Soullad, Françoise Ruscak, Sonia Gozlan, Yann Ropars, Jean de Loriol, Marie de Banville, Anne-Claire Lehembre, Valérie Chappellet, Pierre Olivier, Francis Launay, Eric Vérat, France Lanot, Moira Bérard, Nadira Aouadi, Bruno Regeste, Saskia Waledisch, Solenn Le Priol, Pauline Bailly, Maïté Demoulin, Ségolène Basso Brusa, Adrien Loiset, Jérôme Lefévère, Tom Gobart, Baptiste Heidrich, Benjamin Van Meggelen, Cécile Nicouleaud, Suaëna Airault, Sébastien Viaud, Jérôme Erbin, Stéphane Mit

Regie: Stéphane Mit

52 Folgen

Robin und der König (1)

Robin und der König (2)

26.8.2019

Das verschwundene Zauberbuch

Der Räuberprinz

27.8.2019

Quälgeist Isabelle

Ein gefährlicher Geburtstag

28.8.2019

Schlaf, König, schlaf!

Der Kuschelhamster und der Drache

29.8.2019

Plappermaul Papperlacacos

Der Mann mit der Maske

30.8.2019 *

Die Mautbrücke

Das kostbare Ei

31.8.2019 *

Flötenzauberei

Ein König zu viel

1.9.2019 *

Tuck, der Held

Die Geisterkutsche

2.9.2019 *

Isabelle wird entführt

Little John und die Liebe

3.9.2019 *

Der Stinkepfeil

Goldhunger

4.9.2019 *

Der verhexte Pokal

Marian verschwindet

5.9.2019 *

Der Fallensteller

Sheriff Robin

6.9.2019 *

Feuer in Sherwood

Unsichtbare Diebe

7.9.2019 *

Peter, der Hartherzige

Schule für Gentlemen

8.9.2019 *

Ein königliches Geschenk

Der treue Flynn

9.9.2019 *

Der Possenreißer

Der Astrologe

10.9.2019 *

Jagd nach dem Sheriffstern

Scarlett und der Diamant

11.9.2019 *

Der Geist des Dolmens

Prinzessin Marian

12.9.2019 *

Ein fieser Trick

Bruno, der Bärenstarke

13.9.2019 *

Die launische Louisa

Ein verflixt langer Tag

14.9.2019 *

Lady Vogelfrei

Die fremden Kämpferinnen

15.9.2019 *

Eine gefährliche Karte

Der Drachenstein

16.9.2019 *

Robin ohne Bogen

Die sprechende Truhe

17.9.2019 *

Der König und das Huhn

Die Wikinger

18.9.2019 *

Der feurige Sir Kerde

Der hinterhältige Verwalter

19.9.2019 *

Der wahre König (1)

Der wahre König (2)

20.9.2019 *

58 Folgen (Wh.)



Sam Fox: Extreme Adventures

Redaktion: Nicolette Vormbruck, Angelika Fetsch

Buch: Keith Thompson, Graeme Farmer, Holly Lyons, Chris Hawkshaw, Chris Roache, Tamara Asmar, Chris McCourt, Jane Allen, James Walker, Kim Goldswort, David Witt, Brendan Luno, Jane Schneider, Simon Butters, Michelle Offen, Justine Gillmer

Regie: Evan Clarry, Julie Money, Arnie Custo, Bill Hughes, Karl Zwicky

26 Folgen

Hai-Alarm

Angriff der Anaconda

12.8.2019 *

Ein Komodo kommt selten allein

Angriff des Jaguars

13.8.2019 *

Schlagengefahr

Auf der Suche nach dem indischen Tiger

14.8.2019 *

Marsch durch die Wüste

Tansania, wir kommen

15.8.2019 *

Der Vulkanausbruch

Leg dich nicht mit Elefanten an

19.8.2019 *

Der Bär ist los

Der Wüstensturm

20.8.2019 *

Alligatorensümpfe

Spinnenbiss

21.8.2019 *

Das Holi-Fest

Ein Unglück kommt selten allein

22.8.2019 *

Das wütende Nashorn

Der Tasmanische Teufel

26.8.2019 *

Die Norwegen-Expedition

Die Krokodilmama

27.8.2019 *

Klapperschlangen und Skorpione

Vom Kasuar verfolgt

28.8.2019 *

Affenzirkus

Eisfischen in Alaska

29.8.2019 *

Der Flugzeugabsturz

Die verlorenen Schafe

2.9.2019 *



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

211 Folgen (Wh.)



Siebenstein

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Helge May, Michael Schulden, Thomas Brinx, Anja Kömmerling, Jan-Christian Seele

Regie: Renata Kaye, Arend Agthe, Armin Lange, Irina Popow

11 Folgen

Großer Bruder Rudi

15.9.2019 *

Ein Name für Monster

29.9.2019 *

Verhexter Verkehr

27.10.2019 *

Sandmann Rudi

3.11.2019 *

Gänsefest Sankt Martin

10.11.2019 *

Vorsicht Monsterhund!

17.11.2019 *

Koffer vergisst nichts

24.11.2019 *

Rudi und Rosa

1.12.2019 *

Der Koffer muss weg

8.12.2019 *

Hilfsheinzel Rudi

15.12.2019 *

Der Weihnachtsmann im Schuppen

22.12.2019 *

41 Folgen (Wh.)



stark!

Redaktion: Jens Ripke

Buch: André Hörmann, Phillis Fermer, Cordula Garrido, Claudia Kock, Benet Roman, Aleš Žemlja, Filip Colivic, Bart Aerts, Djuro Gavran, Klaus Tümmler, Mio Kimura

Regie: André Hörmann, Phillis Fermer, Cordula Garrido, Claudia Kock, Benet Roman, Aleš Žemlja, Filip Colivic, Bart Aerts, Djuro Gavran, Klaus Tümmler, Mio Kimura

12 Folgen

Crowley – Jeder Cowboy braucht sein Pferd

13.1.2019 *

Jane – Meine Regenbogenfamilie

3.2.2019 *

Kindah – Auf den Spuren ihrer Vorfahren

17.2.2019 *

Yahel – Nix wie weg hier!

10.3.2019 *

Anna – Bis fast zu den Sternen

25.8.2019 *

Adrian – Ich wünsche mir eine Niere

15.9.2019 *

Svit – Fledermaus und Meißel

13.10.2019 *

Sofija – Kajak ist das Größte

20.10.2019 *

Fetije – Mein Leben bestimme ich

10.11.2019 *

Toma – Sound und Zocken

17.11.2019 *

Eleanor – Kopfüber zum Zirkus

15.12.2019 *

Ayato – Let’s Go Rock

29.12.2019 *

29 Folgen (Wh.)



Teletubbies

96 Folgen (Wh.)



Wendy

87 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer (3D)

146 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg

89 Folgen (Wh.)



Wissper

Redaktion: Nicolette Vormbruck

Buch: Sabine Régé

Regie: Petra Barthel

52 Folgen

Der stumme Plappergei

Das Bärchen auf dem Baum

2.9.2019 *

Flamingo-Ei vermiss

Hansi mag nicht krähen

3.9.2019 *

Gertie steckt fest

Koala-Kummer

4.9.2019 *

Krokodil-Kauderwelsch

Der perfekte Pinguin-Stein

5.9.2019 *

Der Schildkröten-Express

Raus mit der Maus

6.9.2019 *

Das traurige Chamäleon

Bärenhunger

9.9.2019 *

Das Lama-Drama

Panda in Not

10.9.2019 *

Seehund Simon in Not

Ein Hippo in der Hitze

11.9.2019 *

Plagegeister

Schlaflos unter Palmen

12.9.2019 *

Ritchies rätselhaftes Geschenk

Lasst mal den Oran-Utan ran

13.9.2019 *

Ritchie wirbelt Staub auf

Streit unter Freunden

16.9.2019 *

Brüderlein und Schwesterlein

Jambo kann nicht mehr riechen

17.9.2019 *

Schweinchen schlau

Hilfe für Herbert

18.9.2019 *

Hansi als Schweinchen-Sitter

Der Krachmacher

19.9.2019 *

Das Vertrauens-Spiel

Die schöne Tigerin

20.9.2019 *

Das Waldgeist-Monster

Freundschaft mit Hindernissen

23.9.2019 *

Die fürchterliche Lotti

Das Rutschen-Rätsel

24.9.2019 *

Erdmännchen Unterricht

Samson will spielen

25.9.2019 *

Wer war das Trampeltier?

Onkel Kaspar lernt schwimmen

26.9.2019 *

Da ist was im Busch

Nur Mut, Peggy Zwei!

27.9.2019 *

Walli kann nicht singen

Davon gerollt

30.9.2019 *

Honig für die Bären

Ein Spiel für alle

1.10.2019 *

Eile mit Weile

Wilma steckt im Eis

2.10.2019 *

Wo ist Pinguin Paula?

Walli ist gestrandet

3.10.2019 *

Phöbes Geburtstagswunsch

Kylie will nicht essen

4.10.2019 *

Der Eismonster-Drache

Wilmas Weihnachtsfest

7.10.2019 *

96 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund

Redaktion: Nicolette Vormbruck

Buch: Catherine Williams, Steve Turner, Robert Evans, Carol Noble, Tony Cooke, Emma Kennedy, Dave Ingham

Regie: Jack Jameson, Matt Rene, Laura Smith

16 Folgen

Der Weihnachtskäsekuchen

Wolfsgeheul

16.12.2019 *

Ein anstrengender Gast

Edelritter auf vier Pfoten

17.12.2019 *

Chaos auf dem Schulhof

Fluchtversuche

18.12.2019 *

Das Labyrinth-Spiel

Frau Hobbs und das Klopapier

19.12.2019 *

Die erste Sportstunde

Der Musterschüler

20.12.2019 *

Eine ganz besondere Familie

Was ist mit Penny?

23.12.2019 *

Ein neues Zuhause für Penny

Ein Lied für Tom

27.12.2019 *

Das fehlende Puzzleteil

Herr Noacks Entscheidung

30.12.2019 *



Zacki und die Zoobande

53 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin

90 Folgen (Wh.)