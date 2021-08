Internationale Spielfilme und Serien in der Primetime

Redaktion: Frank Baloch, Andrea Bette, Wolfgang Feindt



Das Boot (1) (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Das Boot – DEU 2018)

Regie: Andreas Prochaska

3.1.2020 (4,90 Mio., 15,6 % MA)



James Bond 007 – Spectre (UT/HD/AD/5.1)

(Spectre – USA, GBR 2015)

Regie: Sam Mendes

7.1.2020 (5,53 Mio., 18,2 % MA)



Jurassic World (UT/HD/AD/5.1)

(Jurassic World – USA 2015)

Regie: Colin Trevorrow

20.5.2020 (4,84 Mio., 16,9 % MA)



Astrid (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Unga Astrid – SWE, DNK, DEU 2018)

Regie: Pernille Fischer Christensen

21.5.2020 (3,28 Mio., 12,0 % MA)



Das Leuchten der Erinnerung (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Leisure Seeker - ITA, USA, FRA 2017)

Regie: Paolo Virzì

2.8.2020 (3,61 Mio., 12,4 % MA)



James Bond 007 – Skyfall (UT/HD/AD/5.1)

(Skyfall - USA, GBR 2012)

Regie: Sam Mendes

22.10.2020 (4,74 Mio., 16,2 % MA)



Schatten der Mörder – Shadowplay (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Shadowplay - DEU 2020)

Regie: Måns Mårlind, Björn Stein

Teil 1

30.10.2020 (4,10 Mio., 12,8 % MA)

Teil 2

31.10.2020 (3,31 Mio., 10,8 % MA)

Teil 3 (siehe Sonntag, 22.00 Uhr)

1.11.2020

Teil 4 ( siehe ZDF-Montagskino)

2.11.2020



Das Boot II (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Das Boot - DEU 2020)

Teil 1

Regie: Matthias Glasner

27.12.2020 (2,34 Mio., 7,4 % MA)

Teil 2

Regie: Matthias Glasner, Rick Ostermann

28.12.2020 (2,27 Mio., 7,3 % MA)

Teil 3

Regie: Nick Ostermann

29.12.2020 (1,84 Mio., 8,1 % MA)





Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner, Beate Schaaf, Andrea Bette, Christian Krusche, Frank Baloch, Jonas Hoppe, Wolfgang Feindt, Claus Wunn, Hedi Hummel



Killer Elite (UT/HD/5.1)

(The Killer Elite – GB, AUS 2011)

Regie: Gary McKendry

13.1.2020 (2,24 Mio., 12,3 % MA)



Barry Seal - Drogen für Amerika (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(American Made – USA 2017)

Regie: Doug Liman

20.1.2020 (2,19 Mio., 11,4 % MA)



Die Kinder von Windermere (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(The Windermere Children – GBR, DEU 2020)

Regie: Michael Samuels

27.1.2020 (2,35 Mio., 12,8 % MA)



Nomis - Die Nacht des Jägers (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Nomis – USA 2018)

Regie: David Raymond

3.2.2020 (2,71 Mio., 14,3 % MA)



Im Visier des Killers (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Bad Samaritan – USA 2017)

Regie: Dean Devlin

17.2.2020 (2,60 Mio., 14,7 % MA)



Suburbicon - Der Tod wohnt in der Vorstadt (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Suburbicon – USA 2017)

Regie: George Clooney

24.2.2020 (1,78 Mio., 9,0 % MA)



Was geschah am Montag? (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(What Happened to Monday? – FRA, GBR, BEL 2017)

Regie: Tommy Wirkola

2.3.2020 (2,15 Mio., 13,2 % MA)



Mission: Impossible - Rogue Nation (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible - Rogue Nation – USA 2015)

Regie: Christopher McQuarrie

9.3.2020 (2,13 Mio., 13,7 % MA)



Girl on the Train(UT/HD/5.1)

(The Girl on the Train – USA 2016)

Regie: Tate Taylor

16.3.2020 (1,41 Mio., 7,8 % MA)



Mörderischer Zweifel (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Spinning Man – IRL, SWE, USA 2018)

Regie: Simon Kaijser

23.3.2020 (2,63 Mio., 12,8 % MA)



The Great Wall (UT/HD/AD/5.1)

(The Great Wall – USA, CHN 2016)

Regie: Zhang Yimou

30.3.2020 (2,17 Mio., 11,6 % MA)



Steig.Nicht.Aus! (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Steig.Nicht.Aus! – DEU 2018)

Regie: Christian Alvart

6.4.2020 (3,65 Mio., 17,9 % MA)



Die Unfassbaren (UT/HD/5.1)

(Now You See Me – USA 2013)

Regie: Louis Leterrier

11.5.2020 (2,38 Mio., 12,0 % MA)



Die Unfassbaren 2 (UT/HD/5.1)

(Now You See Me 2– USA 2016)

Regie: Jon M. Chu

18.5.2020 (1,72 Mio., 10,0 % MA)



Die Mumie (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

The Mummy – USA 2017)

Regie: Alex Kurtzman

25.5.2020 (2,15 Mio., 11,1 % MA)



Die dunkelste Stunde (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Darkest Hour – GBR, USA 2017)

Regie: Joe Wright

1.6.2020 (1,66 Mio., 8,0 % MA)



Hacked - Kein Leben ist sicher (UT/HD/5.1)

(I.T. – USA, IRL 2016)

Regie: John Moore

10.8.2020 (1,80 Mio., 10,8 % MA)



Im Auge des Hurrikans (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Hurricane Heist – USA 2017)

Regie: Rob Cohen

17.8.2020 (2,14 Mio., 12,1 % MA)



Die Stunde des Killers (UT/HD/AD/5.1)

(The Hunter's Prayer – USA, ESP, DEU 2017)

Regie: Jonathan Mostow

24.8.2020 (2,23 Mio., 12,0 % MA)



The Accountant - Die Spur des Geldes (UT/HD/5.1)

(The Accountant – USA 2016)

Regie: Gavin O'Connor

31.8.2020 (1,84 Mio., 11,6 % MA)



Die Farbe des Horizonts (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Adrift – USA, CHN 2018)

Regie: Baltasar Kormákur

7.9.2020 (2,14 Mio., 11,7 % MA)



Zwei auf der Flucht (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Traqués – FRA 2018)

Regie: Ludovic Colbeau-Justin

14.9.2020 (2,18 Mio., 12,0 % MA)



Vor ihren Augen (UT/HD/5.1)

(Secret in Their Eyes – USA 2015)

Regie: Billy Ray

21.9.2020 (1,06 Mio., 9,8 % MA)



Aus dem Nichts (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Aus dem Nichts – DEU, FRA 2017)

Regie: Fatih Akin

28.9.2020 (1,92 Mio., 11,9 % MA)



Trackers - Rote Spur (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Trackers – GBR, RSA, USA, DEU 2019)

Regie: Jyri Kähönen

Teil 1

5.10.2020 (2,33 Mio., 13,2 % MA)

Teil 2

12.10.2020 (1,97 Mio., 10,9 % MA)

Teil 3

19.10.2020 (1,96 Mio., 11,3 % MA)



Jussi Adler-Olsen: Verachtung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Journal 64 – DK, DEU 2018)

Regie: Christoffer Boe

26.10.2020 (2,68 Mio., 16,2 % MA)



Schatten der Mörder – Shadowplay (4) (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Shadowplay - DEU 2020)

Regie: Måns Mårlind, Björn Stein

2.11.2020 (2,09 Mio., 11,4 % MA)



Get Out - Rette deine Haut (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Get Out – USA 2017)

Regie: Jordan Peele

9.11.2020 (1,02 Mio., 8,3 % MA)



Die purpurnen Flüsse

Zum Sterben schön (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Les rivières pourpres - Innocentes – FRA, DEU 2019)

Regie: Ivan Fegyvères

16.11.2020 (2,78 Mio., 14,2 % MA)

Zeit der Bestrafung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres - Furta Sacra – FRA, DEU 2019)

Regie: Olivier Barma

23.11.2020 (2,50 Mio., 12,9 % MA)

Das Ritual (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – Kenbaltyu – FRA, DEU, BEL 2019)

Regie: David Morley

30.11.2020 (2,27 Mio., 12,0 % MA)

Das Geheimnis des Blutes (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres - La lignée de verre - FRA, DEU, 2019)

Regie: Manuel Boursinhac

7.12.2020 (2,45 Mio., 13,0 % MA)



Zwischen zwei Leben (UT/HD/5.1)

(The Mountain Between Us – USA 2017)

Regie: Hany Abu-Assad

14.12.2020 (2,17 Mio., 11,4 % MA)



Mord im Orient-Express (UT/HD/5.1)

(Murder on the Orient Express – USA 2017)

Regie Kenneth Branagh

21.12.2020 (2,19 Mio., 10,4 % MA)





Montagskino hautnah



Fifty Shades of Grey (UT/HD/AD/5.1)

(Fifty Shades of Grey – USA 2015)

Regie: Sam Taylor-Johnson

20.4.2020 (2,40 Mio., 12,4 % MA)



Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (UT/HD/AD/5.1)

(Fifty Shades Darker – USA 2017)

Regie: James Foley

27.4.2020 (2,45 Mio., 13,1 % MA)



Ein leichtes Mädchen (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Une fille facile – FRA 2019)

Regie: Rebecca Zlotowski

4.5.2020 (2,23 Mio., 10,5 % MA)





Montagskino Adrenalin



Hunter Killer (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Hunter Killer – USA 2018)

Regie: Donovan Marsh

29.6.2020 (3,00 Mio., 16,7 % MA)



Hangman - Spiel mit dem Tod (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Hangman - The Killing Game – USA 2017)

Regie: Johnny Martin

6.7.2020 (2,68 Mio., 14,6 % MA)



Fast & Furious 7 (UT/HD/5.1)

(Furious Seven – USA 2015)

Regie: James Wan

13.7.2020 (1,62 Mio., 10,2 % MA)



Ride Along 2 - Tatort Miami (UT/HD/5.1)

(Ride Along 2 – USA 2015)

Regie: Tim Story

20.7.2020 (1,37 Mio., 7,7 % MA)



Du lebst noch 24 Stunden (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(24 Hours to Live – USA, RSA, CHN 2017)

Regie: Brian Smrz

27.7.2020 (2,12 Mio., 12,2 % MA)



Fast & Furious 8 (UT/HD/5.1)

(The Fate of the Furious – USA 2017)

Regie: F. Gary Gray

3.8.2020 (1,74 Mio., 10,9 % MA)





Filmnacht im ZDF

Redaktion: Hedi Hummel



Battleship (UT/HD/5.1)

(Battleship – USA 2012)

Regie: Peter Berg

4.1.2020 (1,11 Mio., 9,5 % MA)



Oblivion (UT/HD/5.1)

(Oblivion – USA 2013)

Regie: Joseph Kosinski

11.1.2020 (0,67 Mio., 6,6 % MA)



U-Turn - Kein Weg zurück (UT/HD/5.1)

(U Turn – FRA, USA 1997)

Regie: Oliver Stone

18.1.2020 (0,53 Mio., 5,4 % MA)



3 Engel für Charlie - Volle Power (UT/HD/5.1)

(Charlie's Angels: Full Throttle – USA 2003)

Regie: McG (Joseph McGinty Nichol)

25.1.2020 (0,39 Mio., 4,3 % MA)



Dawn of the Dead (UT/HD/5.1)

(Dawn of the Dead – USA 2004)

Regie: Zack Snyder

1.2.2020 (0,31 Mio., 5,1 % MA)



Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben (UT/HD/5.1)

(Flatliners – USA 1990)

Regie: Joel Schumacher

8.2.2020 (0,28 Mio., 5,9 % MA)



Scarface (UT/HD)

(Scarface – USA 1983)

Regie: Brian De Palma

15.2.2020 (0,33 Mio., 6,3 % MA)



Kiss of Death (HD)

(Kiss of Death – USA 1995)

Regie: Barbet Schroeder

22.2.2020 (0,45 Mio., 7,4 % MA)



Weiblich, ledig, jung sucht… (UT/HD)

(Single White Female – USA 1992)

Regie: Barbet Schroeder

29.2.2020 (0,31 Mio., 5,4 % MA)



Die Bourne Identität (UT/HD/5.1)

(The Bourne Identity – USA, DEU, CZE 2002)

Regie: Doug Liman

7.3.2020 (0,47 Mio., 8,4 % MA)



Machen wir's wie Cowboys (UT/HD)

(The Cowboy Way – USA 1994)

Regie: Gregg Champion

14.3.2020 (0,44 Mio., 6,4 % MA)



Pakt der Rache (UT/HD/5.1)

(Seeking Justice – USA 2010)

Regie: Roger Donaldson

21.3.2020 (0,37 Mio., 6,3 % MA)



Desperate Measures - Jede Stunde zählt (UT/HD/5.1)

(Desperate Measures – USA 1998)

Regie: Barbet Schroeder

28.3.2020 (0,30 Mio., 4,2 % MA)



Daylight (UT/HD/5.1)

(Daylight – USA 1996)

Regie: Rob Cohen

4.4.2020 (0,52 Mio., 5,5 % MA)



Out of Sight (UT/HD/5.1)

(Out of Sight – USA 1998)

Regie: Steven Soderbergh

11.4.2020 (0,47 Mio., 5,1 % MA)



Mission: Impossible (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – USA 1995)

Regie: Brian De Palma

18.4.2020 (1,33 Mio., 7,1 % MA)



Mission: Impossible II (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible II – USA 2000)

Regie: John Woo

25.4.2020 (1,30 Mio., 7,7 % MA)



Mission: Impossible III (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible III – USA 2006)

Regie: J. J. Abrams

2.5.2020 (1,13 Mio., 6,1 % MA)



Universal Soldier (UT/HD/5.1)

(Universal Soldier – USA 1992)

Regie: Roland Emmerich

9.5.2020 (0,35 Mio., 4,3 % MA)



Die Vorsehung (UT/HD/5.1)

(Solace – USA 2014)

Regie: Afonso Poyart

16.5.2020 (0,42 Mio., 7,0 % MA)



Todesfalle Highlands (UT/HD/5.1)

(A Lonely Place to Die – GBR 2011)

Regie: Julian Gilbey

23.5.2020 (0,39 Mio., 5,5 % MA)



The Boy Next Door (UT/HD/5.1)

(The Boy Next Door – USA 2015)

Regie: Rob Cohen

30.5.2020 (0,33 Mio., 5,2 % MA)



L.A. Confidential (UT/HD/5.1)

(L.A. Confidential – USA 1997)

Regie: Curtis Hanson

6.6.2020 (0,36 Mio., 6,1 % MA)



Hannibal (UT)

(Hannibal – USA 2001)

Regie: Ridley Scott

13.6.2020 (0,43 Mio., 8,0 % MA)



Roter Drache (UT/HD/5.1)

(Red Dragon – USA 2001)

Regie: Brett Ratner

20.6.2020 (0,56 Mio., 7,5 % MA)



Snow White and the Huntsman (UT/HD/5.1)

(Snow White and the Huntsman – USA 2012)

Regie: Rupert Sanders

27.6.2020 (0,55 Mio., 8,0 % MA)



Die Bourne Verschwörung (UT/HD/5.1)

(The Bourne Supremacy – USA, DEU 2004)

Regie: Paul Greengrass

4.7.2020 (1,02 Mio., 9,1 % MA)



Das Bourne Ultimatum ( UT/HD/5.1)

(The Bourne Ultimatum – USA 2007)

Regie: Paul Greengrass

11.7.2020 (0,57 Mio., 6,7 % MA)



Die Dolmetscherin (UT/HD/5.1)

(The Interpreter – USA, GBR, FRA 2005)

Regie: Sydney Pollack

18.7.2020 (1,26 Mio., 9,2 % MA)



Twister (UT/HD/5.1)

(Twister – USA 1996)

Regie: Jan de Bont

25.7.2020 (1,18 Mio., 8,4 % MA)



True Story - Spiel um Macht (UT/HD) (Free-TV-Premiere)

(True Story – USA 2015)

Regie: Rupert Goold

1.8.2020 (1,02 Mio., 7,5 % MA)



No Escape - Renn um Dein Leben (UT/HD/5.1)

(No Escape – USA 2015)

Regie: John Erick Dowdle

8.8.2020 (1,13 Mio., 8,1 % MA)



Gladiator (UT/HD/5.1)

(Gladiator – USA 2000)

Regie: Ridley Scott

15.8.2020 (1,39 Mio., 11,3 % MA)



Zulu - Blutiges Erbe (UT/HD/5.1)

(Zulu – FRA 2013)

Regie: Jérôme Salle

22.8.2020 (0,46 Mio., 5,5 % MA)



Ted 2 (UT/HD/5.1)

(Ted 2 – USA 2015)

Regie: Seth MacFarlane

29.8.2020 (0,36 Mio., 4,2 % MA)



Der weiße Hai (UT/HD/5.1)

(Jaws – USA 1975)

Regie: Steven Spielberg

5.9.2020 (0,33 Mio., 5,2 % MA)



Das Netz (UT/HD/5.1)

(The Net – USA 1995)

Regie: Irwin Winkler

12.9.2020 (0,32 Mio., 4,9 % MA)



Eine verhängnisvolle Affäre (UT/HD)

(Fatal Attraction – USA 1987)

Regie: Adrian Lyne

19.9.2020 (0,16 Mio., 4,2 % MA)



Auf falscher Fährte (UT/HD/5.1)

(Reasonable Doubt – CAN, USA 2013)

Regie: Peter Howitt

26.9.2020 (0,28 Mio., 4,6 % MA)



Sneakers - Die Lautlosen (UT/HD)

(Sneakers – USA 1992)

Regie: Phil Alden Robinson

10.10.2020 (1,06 Mio., 9,2 % MA)



Last Action Hero (UT/HD/5.1)

(Last Action Hero – USA 1993)

Regie: John McTiernan

17.10.2020 (0,33 Mio., 6,2 % MA)



Der Pate (UT/HD/5.1)

(The Godfather – USA 1972)

Regie: Francis Ford Coppola

24.10.2020 (0,51 Mio., 8,2 % MA)



Der Pate II (UT/HD/5.1)

(The Godfather, Part 2 – USA 1974)

Regie: Francis Ford Coppola

31.10.2020 (0,39 Mio., 6,7 % MA)



Der Pate III (UT/HD/5.1)

(The Godfather: Part III – USA 1990)

Regie: Francis Ford Coppola

7.11.2020 (0,22 Mio., 7,1 % MA)



Am wilden Fluss (UT/HD/5.1)

(The River Wild – USA 1994)

Regie: Curtis Hanson

14.11.2020 (0,37 Mio., 5,7 % MA)



Auf die harte Tour (UT/HD)

(The Hard Way – USA 1991)

Regie: John Badham

21.11.2020 (0,29 Mio., 5,0 % MA)



Collateral (UT/HD/5.1)

(Collateral – USA 2004)

Regie: Michael Mann

28.11.2020 (0,30 Mio., 5,1 % MA)



The Infiltrator (UT/HD/5.1)

(The Infiltrator – USA, GBR 2016)

Regie: Brad Furman

5.12.2020 (0,20 Mio., 4,3 % MA)



Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade (UT/HD/5.1)

(Deadfall – USA 2012)

Regie: Stefan Ruzowitzky

12.12.2020 (0,40 Mio., 6,2 % MA)



Erin Brockovich (UT/HD/5.1)

(Erin Brockovich – USA 2000)

Regie: Steven Soderbergh

19.12.2020 (0,23 Mio., 5,2 % MA)





Spielfilme am Sonntagnachmittag

Redaktion: Andrea Bette



Kindergarten Cop (UT/HD)

(Kindergarten Cop – USA 1990)

Regie: Ivan Reitman

5.1.2020 (1,36 Mio., 7,9 % MA)



Staatsanwälte küßt man nicht (UT/HD)

(Legal Eagles – USA 1985)

Regie: Ivan Reitman

12.1.2020 (1,31 Mio., 7,1 % MA)



Kiss the Cook - So schmeckt das Leben! (UT/HD/5.1)

(Chef – USA 2014)

Regie: Jon Favreau

26.1.2020 (1,25 Mio., 6,8 % MA)



Der Offizier: Liebe in Zeiten des Krieges (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Ottoman Lieutenant – TUR, CAN 2016)

Regie: Joseph Ruben

9.2.2020 (1,69 Mio., 9,5 % MA)



Morning Glory (UT/HD/5.1)

(Morning Glory – USA 2010)

Regie: Roger Michell

1.3.2020 (1,08 Mio., 6,5 % MA)



Zurück in die Zukunft (UT/HD/5.1)

(Back to the Future – USA1985)

Regie: Robert Zemeckis

15.3.2020 (1,15 Mio., 8,0 % MA)



Zurück in die Zukunft II (UT/HD/5.1)

(Back to the Future II – USA 1989)

Regie: Robert Zemeckis

29.3.2020 (1,23 Mio., 6,2 % MA)



Zurück in die Zukunft III (UT/HD/5.1)

(Back to the Future III - USA 1990)

Regie: Robert Zemeckis

5.4.2020 (0,99 Mio., 7,8 % MA)



Victoria & Abdul (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Victoria & Abdul – GBR, USA 2017)

Regie: Stephen Frears

12.4.2020 (0,78 Mio., 6,6 % MA)



Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(La Ch'tite Famille – FRA 2018)

Regie: Dany Boon

19.4.2020 (0,92 Mio., 6,4 % MA)



Zum Verwechseln ähnlich (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Il a déjà tes yeux – FRA 2016)

Regie: Lucien Jean-Baptiste

26.4.2020 (0,76 Mio., 6,3 % MA)



Der Wein und der Wind (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Ce qui nous lie – FRA 2016)

Regie: Cédric Klapisch

3.5.2020 (1,09 Mio., 7,6 % MA)



Madame(UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Madame – FRA 2016)

Regie: Amanda Sthers

10.5.2020 (1,07 Mio., 9,0 % MA)



Alibi.com (HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(alibi.com – FRA 2017)

Regie: Philippe Lacheau

17.5.2020 (0,77 Mio., 6,4 % MA)



Love Is All You Need (UT/HD/5.1)

(Den Skaldede Frisør – DNK, DEU, FRA, SWE, ITA 2012)

Regie: Susanne Bier

24.5.2020 (1,50 Mio., 9,6 % MA)



Notting Hill (UT/HD/5.1)

(Notting Hill – GBR 1999)

Regie: Roger Michell

31.5.2020 (0,76 Mio., 6,9 % MA)



Last Vegas (UT/HD/5.1)

(Last Vegas – USA 2013)

Regie: John Turteltaub

7.6.2020 (0,97 Mio., 6,2 % MA)



Wenn Liebe so einfach wäre (UT/HD/5.1)

(It's Complicated – USA 2009)

14.6.2020 (1,26 Mio., 8,2 % MA)



Alex & Eve(UT/HD/5.1)

(Alex & Eve - AUS 2015)

Regie: Peter Andrikidis

21.6.2020 (0,89 Mio., 7,7 % MA)



Zugelassen - Gib der Liebe eine Chance (UT/HD/5.1)

(Admission – USA 2013)

Regie: Paul Weitz

28.6.2020 (0,92 Mio., 6,6 % MA)



Von 5 bis 7 - Eine etwas andere Liebesgeschichte (UT/HD/5.1)

(5 to 7 – USA 2014)

Regie: Victor Levin

5.7.2020 (0,75 Mio., 4,7 % MA)



Mein ziemlich kleiner Freund (UT/HD/AD/5.1)

(Un homme à la hauteur – FRA 2016)

Regie: Laurent Tirard

12.7.2020 (0,84 Mio., 6,2 % MA)



Verstehen Sie die Béliers? (UT/HD/5.1)

(La famille Bélier – FRA, BEL 2014)

Regie: Éric Lartigau

19.7.2020 (0,68 Mio., 5,3 % MA)



Zum 60. Geburtstag von Hugh Grant

Nine Months(UT/HD)

(Nine Months – USA 1995)

Regie: Chris Columbus

13.9.2020 (0,77 Mio., 5,8 % MA)



Endless Love (UT/HD/5.1)

(Endless Love – USA 2014)

Regie: Shana Feste

20.9.2020 (0,87 Mio., 7,7 % MA)



Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park – USA 1993)

Regie: Steven Spielberg

4.10.2020 (1,14 Mio., 8,2 % MA)



Vergessene Welt: Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(The Lost World – USA 1997)

Regie: Steven Spielberg

11.10.2020 (1,20 Mio., 7,2 % MA)



Jurassic Park 3 (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park 3 – USA 2001)

Regie: Joe Johnston

18.10.2020 (1,22 Mio., 7,7 % MA)



Alles eine Frage der Zeit (UT/HD/5.1)

(About Time – USA, GBR 2013)

Regie: Richard Curtis

25.10.2020 (0,78 Mio., 4,6 % MA)



A Royal Night - Ein königliches Vergnügen (UT/HD/AD/5.1)

(A Royal Night Out – GBR 2014)

Regie: Julian Jarrold

1.11.2020 (1,23 Mio., 7,2 % MA)



Die Trapp-Familie - Ein Leben für die Musik (UT/HD/5.1)

(The Trapp Family - A Life of Music– DEU, AUT 2015)

Regie: Ben Verbong

15.11.2020 (1,22 Mio., 7,8 % MA)



Heidi (UT/HD/AD/5.1)

(Heidi – DEU, CHE, FRA 2015)

Regie: Alain Gsponer

22.11.2020 (2,01 Mio., 11,7 % MA)



Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde – DEU 2017)

Regie: Isabell Šuba

6.12.2020 (1,04 Mio., 5,6 % MA)



Der Mann in der eisernen Maske (UT/HD/5.1)

(The Man in the Iron Mask – USA 1998)

Regie: Randall Wallace

20.12.2020 (1,85 Mio., 9,8 % MA)



Die kleine Hexe (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Die kleine Hexe – DEU 2018)

Regie: Michael Schaerer

25.12.2020 (1,68 Mio., 9,8 % MA)





Sonntag 22:00 Uhr

Redaktion: Wolfgang Feindt, Frank Seyberth, Annika Schmidt, Doris Schrenner, Silvia Lambri, Frank Baloch



Das Boot (3) (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Das Boot – DEU 2018)

Staffel 1 Folge 3

Regie: Andreas Prochaska

5.1.2020 (2,87 Mio., 13,3 % MA)





Inspector Barnaby

Staffel 12 (UT/HD/5.1)

Folge 3: Was geschah wirklich auf Schloss Argo?

(Midsomer Murders – Drawing Dead – GBR 2018)

Regie: Toby Frow

12.1.2020 (2,51 Mio., 11,5 % MA)

Folge 4: Die Löwen sind los

(Midsomer Murders - The Lions Of Causton – GBR 2018)

Regie: Matt Carter

19.1.2020 (3,02 Mio., 14,5 % MA)

Folge 5: Eine Hochzeit und dreieinhalb Todesfälle

(Midsomer Murders - Till Death Do Us Part - GBR 2018)

Regie: Audrey Cooke

26.1.2020 (3,30 Mio., 15,9 % MA)

Folge 6: Ein Mords-Zirkus

(Midsomer Murders – Send In The Clowns – GBR 2018)

Regie: Nick Laughland

2.2.2020 (3,33 Mio., 15,8 % MA)

Staffel 10 (UT/HD)

Folge 5: Heilige und Eilige

(Midsomer Murders - Saints And Sinners – GBR 2017)

Regie: Renny Pye

2.8.2020 (1,89 Mio., 10,8 % MA)

Folge 6: Der Jahrmarktsmörder

(Midsomer Murders - -Harvest Of Souls – GBR 2017)

Regie: Nick Laughland

9.8.2020 (1,72 Mio., 9,3 % MA)

Staffel 11 (UT/HD)

Folge 1: Das untote Dorf

(Midsomer Murders - The Village That Rose From The Dead – GBR 2018)

Regie: Nick Laughland

16.8.2020 (2,03 Mio., 11,0 % MA)

Folge 3: Cricket-Fieber

(Midsomer Murders - Last Man Out – GBR 2018)

Regie: Matt Carter

30.8.2020 (2,14 Mio., 12,0 % MA)



Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Arctic Circle – FIN 2020)

Staffel 1

Regie: Hannu Salonen

Teil 1

16.2.2020 (2,28 Mio., 11,3 % MA)

Teil 2

23.2.2020 (1,82 Mio., 8,9 % MA)

Teil 3

1.3.2020 (1,93 Mio., 8,9 % MA)

Teil 4

8.3.2020 (2,10 Mio., 10,4 % MA)

Teil 5

15.3.2020 (1,91 Mio., 8,8 % MA)



Mord im Mittsommer (UT/HD/AD/5.1)

Staffel 3 (2,22 Mio., 11,1 % MA)

Regie: Mattias Ohlsson

Folge 1: Im Schatten der Macht

(Morden i Sandhamn- I Marktens Skugga)

SWE, DEU 2018

12.4.2020 (1,21 Mio., 6,2 % MA)

Folge 2: Im Namen der Wahrheit

(Morden i Sandhamn-I Sanningens Namn)

SWE, DEU 2018

19.4.2020 (2,59 Mio., 13,1 % MA)

Folge 3: Gewissenlos

(Morden i Sandhamn-I Fel Sällskap)

SWE, DEU 2019

26.4.2020 (2,43 Mio., 11,7 % MA)

Folge 4: In guten wie in schlechten Zeiten

(Morden i Sandhamn-I Nöd Och Lust)

SWE, DEU 2019

3.5.2020 (2,66 Mio., 13,4 % MA)



Die purpurnen Flüsse (UT/HD/5.1)

Melodie des Todes

(Les rivières pourpres - Leçons de ténèbres – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

10.5.2020 (2,38 Mio., 11,6 % MA)

Tag der Asche

(Les rivières pourpres - Le jour des cendres – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Julius Berg

24.5.2020 (2,27 Mio., 11,1 % MA)

Kreuzzug der Kinder

(Les rivières pourpres - La croisade des enfants – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Olivier Barma

31.5.2020 (1,86 Mio., 8,9 % MA)

Die letzte Jagd

(Les rivières pourpres - La dernière chasse – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

7.6.2020 (2,43 Mio., 12,1 % MA)



Kommissar Beck (UT/HD/5.1)

Staffel 4

Folge 6: Der Neue

(Beck "Steinar" – SWE, DEU 2016)

Regie: Mårten Klingberg

12.7.2020 (1,51 Mio., 8,0 % MA)

Folge 7: Tödliche Sackgasse

(Beck Vägs ände – SWE, DEU 2016)

Regie: Jörgen Bergmark

19.7.2020 (1,68 Mio., 9,4 % MA)

Folge 8: Zahltag

(Beck Sista dagen – SWE, DEU 2016)

Regie: Jörgen Bergmark

26.7.2020 (2,16 Mio., 11,0 % MA)



Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Sommerdahl Murders – DNK, DEU 2020)

Staffel 1

Folge 1: Die Tote am Strand

Regie: Kenneth Kainz

20.9.2020 (2,88 Mio., 14,9 % MA)

Folge 2: Heiratsschwindler

Regie: Kenneth Kainz

27.9.2020 (2,59 Mio., 12,4 % MA)

Folge 3: Pfusch am Bau

Regie: Carsten Myllerup

4.10.2020 (2,67 Mio., 12,9 % MA)

Folge 4: Mörderisches Foul

Regie: Carsten Myllerup

11.10.2020 (2,00 Mio., 9,6 % MA)



McDonald & Dodds (UT/HD/AD/5.1 (Free-TV-Premiere)

(GBR 2020)

Staffel 1

Folge 1: Der Tote nahm den Hut

Regie: Richard Senior

25.10.2020 (2,02 Mio., 10,6 % MA)

Folge 2: Die Leiche hing am Wasserrrohr

Regie: Laura Scivano

8.11.2020 (2,11 Mio., 10,3 % MA)



Schatten der Mörder - Shadowplay (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Shadowplay– DEU 2020)

Folge 3

Regie: Måns Mårlind, Björn Stein

1.11.2020 (2,12 Mio., 11,0 % MA)



Vienna Blood (UT/HD/AD/5.1)

(AUT, DEU 2019)

Staffel 1

Folge 1: Die letzte Séance

Regie: Robert Dornhelm

15.11.2020 (2,60 Mio., 12,5 % MA)

Folge 2: Königin der Nacht

Regie: Umut Dağ

22.11.2020 (2,16 Mio., 10,5 % MA)

Folge 3: Der verlorene Sohn

Regie: Umut Dağ

29.11.2020 (2,34 Mio., 11,3 % MA)



Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Petra – ITA 2020)

Regie: Maria Sole Tognazzi

Staffel 1

Folge 1: Das Zeichen

6.12.2020 (2,69 Mio., 12,1% MA)

Folge 2: Hundeliebe

13.12.2020 (2,57 Mio., 12,0 % MA)





Spättermine – Spielfilme

Redaktion: Beate Schaaf



Die Schwester der Königin (UT/HD/5.1)

(The Other Boleyn Girl – GBR 2008)

Regie: Justin Chadwick

1.1.2020 (0,49 Mio., 5,5 % MA)



47 Ronin (UT/HD/5.1)

(47 Ronin - USA 2013)

Regie: Carl Rinsch

3.1.2020 (0,95 Mio., 7,4 % MA)



Wanderlust - Der Trip ihres Lebens (UT/HD/5.1)

(Wanderlust – USA 2011)

Regie: David Wain

11.2.2020 (0,29 Mio., 6,7 % MA)



Wie in alten Zeiten (UT/HD/5.1)

(Love Punch – FRA, GBR, USA 2013)

Regie: Joel Hopkins

13.4.2020 (1,01 Mio., 5,4 % MA)



Argo (UT/HD/5.1)

(Argo – USA 2012)

Regie: Ben Affleck

14.4.2020 (0,40 Mio., 6,3 % MA)



Auftrag Rache (UT/HD/5.1)

(Edge of Darkness – USA 2010)

Regie: Martin Campbell

1.6.2020 (0,22 Mio., 5,6 % MA)



Philadelphia (UT/HD)

(Philadelphia – USA 1993)

Regie: Jonathan Demme

2.6.2020 (0,39 Mio., 9,1 % MA)



The Visit (UT/HD/5.1)

(The Visit – USA 2015)

Regie: M. Night Shyamalan

15.7.2020 (0,47 Mio., 4,3 % MA)



Anon - Mit den Augen des Killers (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Anon – USA 2018)

Regie: Andrew Niccol

22.7.2020 (0,46 Mio., 5,1 % MA)



The Darkness (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Darkness – USA 2016)

Regie: Greg McLean

29.7.2020 (0,56 Mio., 6,4 % MA)



Split (UT/HD/5.1)

(Split – USA 2016)

Regie: M. Night Shyamalan

5.8.2020 (0,52 Mio., 5,8 % MA)



Tatsächlich...Liebe (UT/HD/5.1) (Free-TV Premiere)

(Love Actually – GBR, USA 2003)

Regie: Richard Curtis

24.12.2020 (0,82 Mio., 6,8 % MA)



Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (UT/HD/5.1)

(Bridget Jones' Diary – GBR, USA, FRA 2001)

Regie: Sharon Maguire

24.12.2020 (0,38 Mio., 7,2 % MA)



Ein Pyjama für zwei (UT/HD)

(Lover Come Back – USA 1961)

Regie: Delbert Mann

25.12.2020 (0,16 Mio., 5,3 % MA)



Liebe braucht keine Ferien (UT/HD/5.1)

(The Holiday – USA, GBR 2006)

Regie: Nancy Meyers

25.12.2020 (1,24 Mio., 9,1 % MA)



Everest (UT/HD/5.1)

(Everest – USA 2015)

Regie: Baltasar Kormákur

28.12.2020 (0,81 Mio., 6,9 % MA)





Filmgorillas (HD)

Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert

Redaktion: Beate Schaaf / Maik Platzen

Ab 28.5.2020

Donnerstags ab ca. 00:45 Uhr

30 Sendungen (0,49 Mio., 8,1 % MA)