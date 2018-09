Der ZDF-Fernsehgarten feiert seine 500. Sendung. Am 29. Juni 1986 wurde die erste Sendung vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg übertragen. 2014 wurde der ZDF-Fernsehgarten als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen.



In Gut geschätzt gewinnt stellen drei Kandidatenpaare im ZDF ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis. Wer kann den Wert skurriler Raritäten am besten schätzen? Wer erkennt das kostbarste Stück? In vier Runden spielen sich die Kandidaten durch verschiedene Säle eines Schlosses. Am Ende jeder Runde geht es in eine Schatzkammer, wo die Kandidaten jeweils ein Objekt für ihre Sammlung aussuchen. Wer am Ende die wertvollsten Raritäten hat, gewinnt 1000 Euro. Schloss Bodelschwingh bei Dortmund ist Schauplatz der Show. Moderiert wird die Sendung von dem niederländischen Sänger, Schauspieler und Moderator Bastiaan Ragas (Caught in the Act). Fünf Folgen werden jeweils sonntags ausgestrahlt.



Terra X - Faszination Erde mit Dirk Steffens: Sri Lanka – Geschenk des Himmels ergründet die irdischen und himmlischen Kräfte, die aus der kleinen Insel ein vielfältiges Paradies gemacht haben. Hier gibt es 20 Mal mehr Tierarten pro Fläche als in Brasilien, die höchste Elefantendichte Asiens und die weltgrößten Leoparden. Diese Häufung der Superlative hat überraschende Gründe, nicht zuletzt menschliches Handeln. Am 23. Juli folgt Terra X - Faszination Erde mit Dirk Steffens: Grönland – Die Sonne bringt es an den Tag. Das schwindende Eis gibt gefährliche Altlasten aus dem Kalten Krieg frei, erleichtert aber auch den Zugang zu Bodenschätzen wie Gold, Platin und Aluminium. Dirk Steffens verfolgt die Ursachen und Auswirkungen dieser Entwicklung.



Vom Straßenkämpfer zum Außenminister – Joschka Fischer hat wie kein anderer "Rebell" der 68er-Bewegung den "Marsch durch die Institutionen" bewältigt. Fischer erlebte und prägte wichtige Etappen der bundesdeutschen Geschichte mit: ob als Sponti auf den Straßen Frankfurts, als erster grüner Umweltminister, im Deutschen Bundestag oder als Außenminister von Rot-Grün. In Zeugen des Jahrhunderts ist er bei Marietta Slomka zu Gast und spricht über Stationen und biografische Momente seines Lebens, die immer wieder mit Wegmarken der Bundesrepublik zusammentrafen. In dem Gespräch äußert er sich aber auch zu aktuellen politischen Themen wie dem Wiedererstarken des Populismus und Nationalismus sowie der Zukunft Europas.