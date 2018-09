Mit einem Knopfdruck startete Willy Brandt am 25. August 1967 das Farbfernsehen in Deutschland. Unter dem Titel Wir lieben Fernsehen! schauen Johannes B. Kerner und Steven Gätjen in vier Primetime-Shows auf die Highlights aus fünf Jahrzehnten zurück und führen die Zuschauer durch die kunterbunte Farbfernseh-Geschichte. Den Auftakt machen Unsere größten Film- und Serienstars mit Gästen wie Wolfgang Stumph, Mariele Millowitsch, Hans Sigl, Marie-Luise Marjan, Mario Adorf und vielen anderen Am 24. August stehen in Unsere größten Spaßvögel die großen Comedians aus den vergangenen fünf Jahrzehnten im Fokus. Die dritte Show am 31. August feiert Unsere größten Sporthelden. Zum Abschluss wird am 2. September an Unsere größten TV-Momente erinnert, die weltweit von Millionen Menschen zeitgleich im Fernsehen gesehen wurden.



Am 24. August 1992 eskalierten die Proteste gegen eine Asyl-Aufnahmestelle in Rostock-Lichtenhagen in einem Pogrom gegen ein Wohnheim vietnamesischer Vertragsarbeiter. Zum 25. Jahrestag zeigt das ZDF den 2014 mit UFA Fiction und ARTE koproduzierten Spielfilm Wir sind jung. Wir sind stark, der die Ereignisse von damals am Beispiel einer Gruppe Jugendlicher aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Regie führte Burhan Qurbani, der zusammen mit Martin Behnke auch das Drehbuch schrieb. Es spielen Jonas Nay, Devid Striesow, Joel Basman, Trang Le Hong, Saskia Rosendahl und viele andere.