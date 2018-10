Auf der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz wird die Auswertung einer Umfrage zum Image des Senders präsentiert. Danach schreiben die Fernsehzuschauer dem ZDF in den Genres Dokumentationen und Reportagen über Wissenschafts-,Kultur- und Wirtschaftssendungen, Verbrauchersendungen, Shows, politische Satire und Kabarett, Talkshows bis zu deutschen Kino- und Fernsehfilmen und Familienserien die höchste Kompetenz von allen deutschen Fernsehsendern zu. Vor allem bei den unter 50-Jährigen weisen die dem ZDF zugeschriebenen Genrekompetenzen eine positive Tendenz auf. In seinem aktuellen Tätigkeitsbericht wies Intendant Dr. Thomas Bellut außerdem darauf hin, dass das Vertrauen in die wahrheitsgemäße Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender in der Bevölkerung nach wie vor groß ist. Das geht aus einer weiteren aktuellen Untersuchung der Forschungsgruppe Wahlen vom April 2017 hervor.



Mit 1,3 Prozent erreicht 3sat im ersten Quartal 2017 den bisher höchsten Marktanteil in Deutschland seit Bestehen. "Der einzigartige Programm-Mix aus Kultur und Wissenschaft macht den Sender für immer mehr Zuschauer attraktiv. In einem zunehmend fragmentierten Markt finden sie bei 3sat ein hochwertiges Angebot, das unterhält, aber auch Orientierung bietet", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz. Zahlreiche Programm-Highlights festigen auch 2017 die Position von 3sat als das Kulturprogramm des deutschsprachigen Raums. Zudem steigert der Kanal kontinuierlich die Vernetzung mit den Zuschauern in den Social-Media-Angeboten. Mehr als 135 000 Fans erreicht 3sat bei Facebook und hat mehr als 105 000 Follower bei Twitter. Die Zahl der Gesamt-Visits auf 3sat.de stieg im ersten Quartal 2017 auf 6,42 Millionen.



3sat ist offizieller Medienpartner der documenta 14 und begleitet die Weltausstellung der Gegenwartskunst ausführlich in seinem Programm. Unter dem Motto „Von Athen lernen“ findet das international bedeutende Kunstereignis in diesem Jahr erstmals an zwei Orten – zeitweise gleichzeitig – statt: vom 10. Juni bis 17. September in Kassel und vom 8. April bis zum 16. Juli in Athen als gleichberechtigtem Standort. Das 3sat-Magazin Kulturzeit berichtet in der extra-Ausgabe Kunst trifft Kassel und im laufenden Programm über die documenta 14. Außerdem zeigt 3sat die Dokumentarfilme Eine Oper der Welt (12. Juni) des malischen Künstlers Manthia Diawara sowie Chamissos Schatten (31. Juli) der deutschen Künstlerin Ulrike Ottinger.