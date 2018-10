Zum Gedenktag 80 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 und mit Blick auf aktuelle antisemitische Vorfälle im In- und Ausland zeigen ZDF und 3sat den Zweiteiler Exodus? Moderiert werden die Filme von Cambridge-Historiker Prof. Christopher Clark. Im ersten Teil Eine Geschichte der Juden in Europa (4.11.) unternimmt er eine Reise von Jerusalem zu den Zentren jüdischen Lebens in Europa; im zweiten Teil Antisemitismus in Europa (6.11.) spürt er den Ursachen für den zunehmenden Antisemitismus in Europa nach. 3sat zeigt bereits am 31. Oktober eine 90-minütige Fassung. Auch ZDF-History befasst sich am 4. November unter dem Titel Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938 mit den Novemberpogromen. Am 9. November überträgt das ZDF Gedenken an die Pogromnacht – die Gedenkfeier des Zentralrats der Juden aus der Synagoge Rykestraße in Berlin. ZDFinfo sendet am 9. November eine Themenstrecke mit den Dokumentationen Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte und Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt, mit acht Folgen der Reihe Die Wahrheit über den Holocaust sowie den beiden Folgen Exodus?.