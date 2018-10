Christoph Röckerath (45), seit 2014 Stellvertretender Leiter im ZDF-Landesstudio Bayern, übernimmt als neuer Südamerika-Korrespondent die Leitung des ZDF-Studios Rio de Janeiro. Er folgt auf Luten Leinhos (54), der ins Sendezentrum Mainz zurückgekehrt ist und dort nun in der heute-Redaktion arbeitet.



In der WISO-Dokumentation Wenn Eltern alt werden – Beratung Betreuung, Bezahlung trifft Marcus Niehaves Eltern, die alt werden und deren Kinder in dieser Lebenssituation, die sich den Fragen stellen: Betreutes Wohnen, Alten-WG, Einzug bei den Kindern oder eine Pflegekraft ins Haus holen? Der Film analysiert, wie man sich auf diese neuen Rollen vorbereiten kann, wie gemeinsam Entscheidungen getroffen werden können und welche finanziellen Aspekte dabei eine Rolle spielen.



Im neuen Fall der Reihe Die Toten vom Bodensee mit dem Titel Die vierte Frau sind Micha Oberländer (Matthias Köberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) einem vermeintlichen Serienkiller auf der Spur. Als in einem Hopfenfeld eine Frauenleiche gefunden wird, scheint die Tote das vierte Opfer des Killers zu sein. Die Kommissare stellen jedoch fest, dass die Tat nicht die Handschrift des gesuchten Mörders trägt. Offensichtlich gibt es einen Trittbrettfahrer.



Das kleine Fernsehspiel nimmt das deutsche Bildungssystem in den Blick und präsentiert an drei aufeinanderfolgenden Montagen drei Dokumentarfilme in der Reihe "Wir machen Schule". Der mehrfach preisgekrönte Film Zwischen den Stühlen begleitet drei Referendare auf ihrem steinigen Weg zum Examen. In der Langzeitbeobachtung Berg Fidel – Eine Schule für alle am 8. Oktober erzählen vier Schüler einer Inklusions-Grundschule aus ihrem Alltag. Den Abschluss der Reihe bildet Schule, Schule – die Zeit nach Berg Fidel am 15. Oktober. Der Film begleitet die vier sechs Jahre später erneut ein Schuljahr lang auf ihren jeweils weiterführenden Schulen und in ihrem Alltag.