In ihrem neuen Fall Lotte Jäger und die Tote im Dorf untersucht Lotte Jäger (Silke Bodenbender), Sonderermittlerin der Potsdamer Mordkommission für ungelöste Altfälle, einen seit 16 Jahren ungeklärten Mordfall in einem brandenburgischen Dorf. Die Ermittlungen führen in einen Sumpf aus Misstrauen, Missgunst und Verdrängung. Lotte Jäger weiß nicht mehr, wem sie trauen und was sie glauben kann und beginnt auch, an sich selbst zu zweifeln. Doch gemeinsam mit dem seinerzeitigen Ermittler Kurt Schaake (Sebastian Hülk) forscht und fahndet sie unbeirrt weiter.