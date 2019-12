Berlin feiert am Brandenburger Tor eine große Party zum 30. Jubiläum des Mauerfalls. In einer Bühnenshow mit nationalen und internationalen Künstlern wird dabei an die Ereignisse von 1989/90 erinnert . Unter dem Titel 30 Jahre Mauerfall – Jubiläumsfeier in Berlin überträgt das ZDF die Feierlichkeiten live. Die Sendung moderiert Antje Pieper. Damit endet der bislang umfangreichste Themenschwerpunkt #unserefreiheit im ZDF-Programm, in der ZDFmediathek und in den sozialen Medien. 171 Tage lang – vom 70. Jahrestag der Unterzeichnung des Grundgesetzes am 23. Mai bis zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November hat das ZDF mit Dokumentationen, Fernsehfilmen, zahlreichen Beiträgen und Erklärstücken über die Bedeutung der Demokratie und die jüngere deutsche Geschichte informiert und unter #unsere Freiheit täglich ein neuer Inhalt in den sozialen Medien gepostet.



Im neuen Erzgebirgskrimi – Der Tote im Stollen müssen Hauptkommissar Adam (Stephan Luca) und seine Assistentin Karina Szabo (Lara Mandoki) den Tod eines in einem alten Bergwerksstollen aufgefundenen Professors klären. Das Opfer lehrte Bergbau an der Universität in Freiberg/Sachsen und beriet einen internationalen Rohstoffkonzern bei Probebohrungen nach Lithium. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare, auf einen ehemaligen Bergmann, der im Chaos der Wendezeit wichtige Unterlagen beiseiteschaffen konnte. Die wecken nun fatale Begehrlichkeiten.



In Zusammenarbeit mit der neu aufgestellten Universum Box-Promotion aus Hamburg überträgt ZDF SPORTextra zwei Hauptkämpfe um den IBO-Intercontinental-Titel live aus der Kuppel (The Dome) in Hamburg-Bahrenfeld. Weitere Kämpfe des Box-Events sind im Livestream zu sehen. Ein weiterer Box-Abend im ZDF ist für Anfang 2020 geplant.