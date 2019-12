ZDFzeit untersucht in Wo leben Senioren am besten? und Wo leben Familien am besten? (10. Dezember) die Lebensverhältnisse von älteren Menschen und Familien in unterschiedlichen städtischen und ländlichen Regionen in Deutschland. Für das ZDF haben die Wirtschaftsforscher des Prognos-Instituts Daten aus allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland unter die Lupe genommen. Das ZDF veröffentlicht alle Ergebnisse am 28. November 2019 im Internet unter deutschland-studie.zdf.de