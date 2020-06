Vor 40 Jahren – am 1. Juni 1980 - starteten ARD und ZDF die Testausstrahlung ihres „programmbegleitenden Textangebotes“ in der Struktur einer „ARD/ZDF-Videotext-Redaktion“. Der bundesweite Testbetrieb markierte die Geburtsstunde des deutschsprachigen Teletextes. 1990 ging das Videotext-Angebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in den Regelbetrieb. Seit dem Jahr 2000 bieten ARD und ZDF jeweils eigene Teletexte an. Der ZDFtext ist auch im digitalen Zeitalter weiter nachfragt und im Internet oder als App auf allen gängigen Browsern, Tablets und Smartphones barrierefrei zu empfangen.



Klöster faszinieren die Menschen. Sie sind Touristenmagnete. Angebote wie "Kloster auf Zeit" boomen. Warum sind sie für viele Sehnsuchtsorte? Die Dokumentation Sehnsuchtsort Kloster begleitet vier unterschiedliche Menschen bei ihren Auszeiten im Kloster und gibt Einblicke in ihre Erfahrungen.



Wie in Zeiten der Corona-Pandemie die Menschen in Polen das Leben einfallsreich organisieren und welche Möglichkeiten es in Deutschland gibt, in der Krise auch einmal aus dem Alltag herauszukommen, beleuchten zwei Dokumentationen im ZDF. Zunächst berichtet Natalie Steger, Leiterin des ZDF-Studios in Warschau, über Polen in der Pandemie – Kreativ in der Krise. Im Anschluss begleitet Urlaub vor der Haustür – Microabenteuer in der Natur drei Teams auf ihren Spontan-Trips in die „Wildnis“.



Das ZDF zeigt den englisch-amerikanischen Spielfilm Die dunkelste Stunde aus dem Jahr 2017 über die ersten Wochen Winston Churchills als britischer Premierminister in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs als Free-TV-Premiere. Der britische Schauspieler Gary Oldman wurde 2018 für seine Rolle als Winston Churchill mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.