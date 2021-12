In Deutschland explodieren die Spritpreise. Die gestiegene Nachfrage nach Rohöl sorgt dafür, dass Autofahrerinnen und -fahrer tief in die Tasche greifen müssen – und das ist für viele ein Problem. Denn nicht überall in Deutschland bietet der öffentliche Nahverkehr eine gute Alternative. Die ZDF.reportage: Tank voll, Konto leer begleitet Menschen, die beruflich oder privat nicht auf ihr Auto verzichten können und jetzt an den hohen Benzinpreisen verzweifeln.



ZDFneo zeigt den TV-Klassiker Der Seewolf mit Raimund Harmstorf aus dem Jahr 1971 in einer neuen, 120-minütigen Spielfilmfassung als Deutschlandpremiere