Das ZDF zeigt drei neue Folgen der Terra X-Reihe Ein Tag in … , die in den Alltag vergangener Epochen anhand exemplarischer Tagesabläufe darstellt. Im Mittelpunkt jeder Episode steht jeweils eine fiktive Person, deren Tagesablauf beispielhaft für die betrachtete Epoche rekonstruiert wird. Ein Tag in New York 1882 folgt dem Tag eines deutschen Auswanderers, der als angehender Anwalt einen Neuanfang anstrebt. Ein Tag in Dresden 1946 (9. Januar) zeigt den Alltag einer Trümmerfrau in der zerbombten Stadt. Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218 begleitet einen Burgverwalter in der hessischen Wetterau in einer Zeit voller Gewalt und Konflikte.