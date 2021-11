ZDF in Hildesheim ist die 18. Auflage des ZDF-Bürgerprojekts. Vier Wochen lang erkunden Reporter Fabian Köhler und Kameramann Alexander Alfes die Stadt und erstellen informative Beiträge für aktuelle Sendungen sowie für die heute-Familie und für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.



Die Toten vom Bodensee – Der Seelenkreis ist der 13. Fall für Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Köberlin) und seine österreichische Kollegin Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten). Nach einem anonymen Hinweis finden Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und ihr Kollege Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) am Ufer des Bodensees ein Baby in einem Körbchen – gemeinsam mit einer Nachricht. Die führt dazu, dass die beiden Kommissare den Fall der vor sechs Monaten verschwundenen Mutter neu aufrollen müssen, von der sie bisher annahmen, dass sie einem Mord zum Opfer fiel.



Im Rahmen eines Schwerpunktes widmet sich das ZDF dem Thema #MeToo. Im Mittelpunkt stehen zwei Free-TV-Premieren: der Spielfilm Bombshell – Das Ende des Schweigens mit Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie und der britische Dokumentarfilm Unantastbar – Der Fall Harvey Weinstein von Ursula Macfarlane.